Frühjahrskonzert mit musikalischer Reise 

Sankt Hülfe - Von Reinhold Dufner. „In 80 Tönen um die Welt“ war das Motto des 13. Frühjahrskonzerts, das der Musikverein Lutten am Sonntag auf Einladung des neu formierten Chores „Die Harmonie im Männergesangverein Sankt Hülfe“ im Hotel Castendieck gab. Bei der knapp zweieinhalbstündigen musikalischen Reise rund um den Erdball demonstrierten die Südoldenburger einmal mehr eindrucksvoll, dass sie ein Klangkörper der Extraklasse sind. Klar, dass sie schon jetzt für das 14. Konzert gebucht wurden. Fans sollten schon mal den letzten Sonntag im März 2018 vormerken.

Der Vorsitzende des gastgebenden Vereins, Friedrich Wiechering, freute sich über den gut gefüllten Welfensaal, hieß die Abordnung des Männergesangvereins Heede willkommen und wies auf die langjährigen Verbindungen zwischen Sankt Hülfe/Heede und Lutten hin. Schon 1986 habe der Musikverein Lutten beim Maifest aufgespielt. Diese Kontakte würden seitdem intensiv gepflegt.

Wiechering hatte auch schon am Frühjahrskonzert in Lutten teilgenommen, bei dem rund 100 Akteure von Musikverein und Jugendorchester begeistert aufgespielt hätten. Das Konzert in Sankt Hülfe wurde von gut 60 Musikern bestritten. In dem Orchester sei die Familie Pöhlking mit fünf Aktiven vertreten – vom Opa August bis zum 12-jährigen Enkelkind.

Gut gestärkt – das reichhaltige Kuchen-/Tortenbüfett ließ keine Wünsche offen – wurde mit dem flotten Marsch „Anker gelichtet“ die musikalische Weltreise angetreten. Dabei übernahm „Kapitän“ Peter Mucker das Kommando. Er navigierte den Musikverein in seinen neuen Uniformen umsichtig durch den abwechslungsreichen Konzertnachmittag und versorgte – mit Humor gewürzt – die Passagiere, sprich Besucher, als Moderator mit den nötigen Informationen über die einzelnen Musikstücke.

Bei allen Zwischenstopps auf der musikalischen Reise zu den nahen und fernen Zielen der Welt wurden kurz die ersten Takte der jeweiligen Nationalhymne angestimmt. Die „Hymne der Deutschen“ gegen Ende des Konzerts wurde komplett dargeboten – und mitgesungen.

Über den Kanal ging’s mit „God Save the Queen“ auf die Insel. Whisky, Dudelsack, Highlands – die erste Station der Reise war Schottland. Bei „Highland Cathedral“ ist eine beliebte Dudelsackmelodie, sie wurde 1982 anlässlich von Highland-Games in Deuschland komponiert und sogar als schottische Nationalhymne vorgeschlagen.

+ Auch das 13. Frühjahrskonzert mit dem Musikverein Lutten bei Castendieck in Sankt Hülfe erfreute sich eines guten Besuchs. - Foto: Dufner

Ein Katzensprung war es von Schottland nach Irland. „Lord oft he Dance“ entwickelte sich zu einem Exportschlager der Extraklasse. Die Stepptanz-Show, eine Nacherzählung einer alten irischen Legende vom Kampf der guten gegen die schlechten Mächte, haben bis heute weltweit mehr als 50 Millionen Menschen gesehen.

Von der Insel führte die Reise nach Noten aufs europäische Festland. Die „Marseillaise“ verriet, dass Frankreich erreicht worden war. Dort ging es mit einem Easy Swing auf die Avenue des Champs-Elysees. Joe Dassin widmete der Prachtstraße 1969 ein eingängiges Lied.

„Go West“ hieß es beim Abstecher in den Wilden Westen der Vereinigten Staaten von Amerika und „Tico Tico“ in Brasilien. Dann wurde bei einer weltberühmten Brücke Station gemacht. Der Sound-Treck bekam einen Oscar. Der Film spielte Millionen ein. Da kann es sich nur um „The Bridge on the River Kwai“ handeln. Mit dem „Persischen Marsch“ wurden die Reiseteilnehmer in den Orient entführt, Russland war mit dem Siegel-Hit „Moskau“ präsent und Österreich, bekannt für guten Wein und gute Musik, mit „Wien bleibt Wien“ und „Wiener Praterleben“, besser bekannt als „Sportpalast-Walzer“.

Krönender Abschluss des Konzerts waren der äußerst populäre „Florentiner Marsch“, mit dem Italien die Reverenz erwiesen wurde, und der deutsche Klassiker „Alte Kameraden“, bei dem es keinen Besucher mehr auf den Stühlen hielt. Selbst der große Kronleuchter im Saal schien angesichts dieser Urgewalt der Marschmusik in Schwingung zu geraten.

Auch der Chor „Die Harmonie im MGV Sankt Hülfe“ trat unter der Leitung von Danilo Sodoge allein und gemeinsam mit dem Musikverein auf. Zu hören waren u.a. die Herz-Schmerz-Polka, „Fliege, weiße Taube“, Evergreens wie „Eine Reise ins Glück“ oder „Wochenend und Sonnenschein“, „Santiano“ und das gefühlvoll vorgetragene „Sierra Madre del Sur“.

„Eine tolle Musik, die ihr uns geboten habt,“ ging das Kompliment an den Musikverein Lutten, und hier vor allem an den Dirigenten Peter Mucker, dem Friedrich Wiechering attestierte: „Du machst das ganz toll.“

Dank sagte der MGV-Vorsitzende auch der Jugendfeuerwehr Heede, die hier tags zuvor noch ihren Bunten Abend begangen und – trotz aller Strapazen – den Saal „besenrein“ hinterlassen hatte. Das sei längst keine Selbstverständlichkeit, lobte auch Wirtin Martina Finkenstedt den Einsatz der Feuerwehr-Jugend.