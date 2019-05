Früher „strikteste Zucht und Ordnung“

Diamantene und goldene Abiturienten

Im Jahr 1969 hatten diese früheren GFS-Schüler ihre Reifeprüfung abgelegt und feierten jetzt ihr goldenes Abitur.

Diepholz – „Ich will nicht in Nostalgie schwelgen, aber ich habe es immer als Glück empfunden die Graf-Friedrich-Schule (GFS) besucht zu haben“, hieß es in einem Brief von Dr. Dr. Gerd Löffler, der im Jahr 1959 in Diepholz an der GFS sein Abitur gemacht hatte. Er selbst konnte nicht an der Jubiläumsfeier der goldenen und diamantenen Abiturientinnen und Abiturienten der Jahrgänge 1959 und 1969 teilnehmen. Aber 36 andere ehemalige Schülerinnen und Schüler waren der Einladung gefolgt und erhielten in der Mensa der GFS Urkunden als Erinnerung an die vergangene Schulzeit.