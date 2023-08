Warum ist das Appletree Garden Festival in Diepholz nur so friedlich?

Von: Jannick Ripking

Teilen

Sind stolz auf ihre Besucher: Appletree-Chef David Binnewies (r.) und Festival-Sprecherin Lisa Canehl. © Jannick Ripking

Das Appletree Garden Festival in Diepholz gilt seit jeher als besonders friedlich. Warum ist das so? Auf diese Frage haben selbst die Macher des Appletree keine hundertprozentige Antwort. Sie sind aber froh darüber, dass es so ist.

Diepholz – Sein Ruf eilt ihm voraus: Seit eigentlich schon immer gilt das Appletree Garden Festival in Diepholz als besonders friedlich. Auch in diesem Jahr zeigten sich die Besucher von ihrer besten Seite: Es gab trotz erschwertet Anreisebedinungen (wir berichteten) absolut keinen Stress. Die meisten Gäste waren sogar tiefenentspannt. Doch woran liegt das nur, dass das Festival nun einmal so ist, wie es ist – friedlich, fröhlich, fidel? Festival-Chef David Binnewies antwortet mit einer Gegenfrage: „Warum sollte es erstmal nicht so sein?“ Touché.

Appletree Garden sticht im Vergleich zu anderen Festivals positiv hervor

Und doch sticht das Appletree im Vergleich zu anderen Festivals positiv hervor. Das ist auch David Binnewies und Appletree-Sprecherin Lisa Canehl nicht entgangen. Und doch haben sie selbst keine hundertprozentige Antwort auf die Frage, weshalb die Besucher ihres Festivals so friedvoll sind. „Manche Fragen bleiben auch für uns unbeantwortet“, meint Binnewies. „Ein Stück weit bleibt es ein Mysterium“, ergänzt Canehl. Sie sind auf jeden Fall froh darüber, dass ihr Publikum einfach so gut wie nie Probleme bereitet.

Vielleicht liegt es ja an den Bäumen. Es hat sicher auch etwas mit der Atmosphäre zu tun.

„Vielleicht liegt es ja an den Bäumen. Es hat sicher auch etwas mit der Atmosphäre zu tun“, sagt der Appletree-Chef schmunzelnd, bevor er ernster antwortet: „Weil wir nicht so groß sind, machen wir vieles noch selbst. Die Nähe zu den Besuchern ist einfach da.“ Dabei binde das Team die Festivalgänger auch bewusst als Helfer ein. Das sorge laut Lisa Canehl dafür, dass sich „Crew und Publikum vermischen“.

Appletree Garden Festival: Die Bilder zum zweiten Tag Fotostrecke ansehen

Außerdem bedinge sich die Friedlichkeit des Appletree in gewisser Weise selbst. „Die Leute kommen nicht nur wegen der Musik zu uns, sondern auch wegen des Festivals“, erklärt Lisa Canehl. „Es gibt eine enge Verbundenheit zu unserem Gesamtkonzept“, sagt sie. Die Besucher seien darin inkludiert: „Die Art der Veranstaltung lockt auch ein bestimmtes Publikum an. Die Leute, die uns besuchen, kommen ja immer wieder her.“

Besucher halten Appletree Garden Festival auch für besonders friedlich

Die von den Appletree-Verantwortlichen gelobten Gäste selbst sehen es ähnlich wie David Binnewies und Lisa Canehl. „Man kommt hier auf das Gelände und alle Menschen sind einfach nur glücklich“, erzählt Vivienne Berkemeyer aus Diepholz. „So etwas gibt es bei keinem anderen Festival.“ Selbst Missgeschicke wie Anrempler oder verschüttete Getränke werden nach ihrer Erfahrung einfach weggelächelt. Für Dominik „Zack“ Dworzack aus Ossenbeck in Aschen ist die Erklärung der besonderen Atmosphäre beim Diepholzer Festival ganz simpel: Hier herrscht einfach grenzenlose Liebe.“ Und Georg aus Köln, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung stehen haben möchte, meint: „Es ist wie ein kleiner Urlaub. Warum sollte man im Urlaub Stress haben wollen?“

Appletree Garden Festival in Diepholz: Der Anreisetag Fotostrecke ansehen

Die besondere Friedlichkeit des Appletree Garden Festivals lässt sich auch von offizieller Seite bestätigen. Weder Feuerwehr noch Polizei oder Deutsches Rotes Kreuz (DRK) berichten von negativen Vorkommnissen. „Die Leute wollen hier einfach in aller Seelenruhe feiern“, berichtet Markus Westermann vom Diepholzer DRK-Team. Nicht einmal Ausfälle der Besucher wegen Alkohol oder Drogen haben er oder seine Kollegen bis Freitagnachmittag behandeln müssen: „Da gab es rein gar nichts.“