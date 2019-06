„Fridays For Future“ auch in Diepholz

Ortsgruppe gegründet / Am 14. Juni die erste Demonstration

+ Schülerprotest im Rahmen von „Fridays for Future“ in Berlin (Archivbild). Am 14. Juni soll es auch eine erste Demonstration in Diepholz geben. Foto: dpa

Diepholz – Auch in Diepholz gibt es jetzt eine „Fridays For Future“-Ortsgruppe. Diese sei in der vergangenen Woche gegründet worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe.