Freundschaft über 12 000 Kilometer hinweg

Diepholz - Von Sven Reckmann. Weitgereister Besuch im Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup: Drei junge Chileninnen beenden dort in diesen Tagen einen zweimonatigen Besuch im Rahmen eines Schüleraustauschs. Laura Antonia Simunovic Toledo, Josefa Hidalgo Gudenschwager und Monserrat Silva (alle 16) nahmen hier am Unterricht des Beruflichen Gymnasiums teil und lernten Land und Leute kennen.

Mehr als 12 800 Kilometer liegen Luftlinie zwischen ihrem Herkunftsort Temuco in der Region Araukanien und Diepholz.

Ihre deutschen Gastgeber sind Jana-Celine Hoppenburg (17) aus Cornau, Marie Schüring (17) aus Twistringen und Chantal Hoffschneider (16) aus Quernheim.

Die drei BBZ-Schülerinnen aus Jahrgang 11, nahmen die Gäste aus Südamerika am 10. Dezember hier in Empfang.

Anfängliche Sprachhürden wurden galant gemeistert. „Zuerst haben wir uns auf Englisch unterhalten, wir haben ja erst seit diesem Halbjahr Spanisch“, lacht Marie. Aber die drei jungen Chileninnen sprechen auch sehr gut deutsch und merkten, dass es von Tag zu Tag in der Praxis ein bisschen besser wird. So gut, dass die Drei auch Klassen besuchten und den deutschen Schülern etwas über ihr Land berichten konnten. „Wir besuchen eine deutsche Schule“, erklärt Laura. Durch die vielen deutschen Auswanderer gebe es in Chile eine große deutsche Gemeinde, erzählen die drei Schülerinnen. Auch deutsche Firmen haben hier Niederlassungen, „so haben wir die Hoffnung, mit den Sprachkenntnissen dort gute Berufe zu finden.“

In der Freizeit gab es Besuche in Bremen oder Hamburg zum Sightseeing und Shopping und natürlich gehörten auch Besuche auf den heimischen Weihnachtsmärkten zum Programm. „Der Weihnachtsmarkt in Lemförde ist so groß wie bei uns vielleicht in einer 300 000-Einwohnerstadt“, erzählt Laura.

Organisiert wird der Austausch von Spanisch-Lehrerin Ana Hund. Seit 2007 hat sie gut ein Dutzend Schülern ermöglicht, diesen globalen Austausch zu bestreiten.

Ihre aktuellen Austauschschülerinnen haben es ihr angetan: „Alle sind fleißige und sehr motivierte Schüler. Mehr braucht man nicht um eine fremde Sprache in drei Schuljahren zu erwerben.“

Die Lehrerin lobt besonders die Gastfamilien, die es mit viel Engagement möglich machen, dass die drei jungen Frauen hier untergebracht werden konnten.

Für die drei jungen Chileninnen geht es morgen weiter nach Köln, wo sich sich mit weiteren Schülerinnen aus einer Reisegruppe treffen und noch für einige Tage eine Städte-Rundreise durch Deutschland machen.

Mit den BBZ-Schülern wird es schon bald ein Wiedersehen geben: „Wir fahren im Sommer für sieben Wochen nach Chile“, berichtet Marie. Sie verzichten auf den Hochsommer hier und tauschen ihn mit dem Winter auf der Südhalbkugel, dürften aber sicherlich auch mit vielen spannenden Eindrücken zurückkommen.

Die Schule komme den drei Schülerinnen mit zusätzlichen freien Tagen sehr entgegen, freut sich Hund.

Gern sind für weitere Austausche in der Zukunft weitere Gastfamilien gesehen, sie mögen sich bei der Schule melden. „Es gibt auf chilenischer Seite viele, die sich für einen Austausch interessieren“, sagt die Lehrerin.

Was die jungen Mädchen bislang noch nicht geschafft haben, auch wenn sie schon zwei Monate in Quernheim waren: Einen Besuch im Kino. Aber vielleicht ist das ja noch eine Ideen für das Abschluss-Wochenende.