Ein Fassanstich ist gar nicht so einfach. Das musste der neue Diepholzer Bürgermeister Florian Marré am Donnerstagabend bei der Eröffnung des 638. Diepholzer Großmarktes feststellen. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. „Freundlich, friedlich und fröhlich“ soll der 638. Diepholzer Großmarkt werden. Das wünschte sich der neue Diepholzer Bürgermeister Florian Marré am Donnerstagabend zur Eröffnung.

Souverän hielt der 32-Jährige seine erste Großmarkt-Eröffnungsrede. Er bedankte sich bei den Mitgliedern des städtischen Marktausschusses, bei den Schaustellern und beim Markt-Team der Stadtverwaltung für ihr Engagement. Als Gäste hieß er unter anderem Marktausschuss-Vertreter der Stadt Vechta willkommen.

Anschließend schlug Marré im Festzelt ein Fass Freibier an. Dabei hatte er größere Probleme als bei seiner Rede und brauchte drei Anläufe. Das nahmen er und die 500 Vertreter von Diepholzer Vereinen, von Rat und Verwaltung mit Humor.

In einem langen Umzug – angeführt vom Spielmannszug des Schützenvereins Diepholz von 1953 – waren die Vereinsmitglieder, Politiker und Verwaltungsleute um 18 Uhr vom Rathaus zum Marktplatz marschiert. Nach der Eröffnung trafen sie sich in Kochs Festzelt, das dieses Jahr fünf Meter länger als im Vorjahr und wieder bayerisch dekoriert ist.

Das Großmarkt-Angebot ist auch dieses Jahr groß. Im Festzelt „Kulinarische Weltreise“ werden wieder internationales Spezialitäten angeboten. Mehr als 100 Sitzplätze haben die Politiker des städtischen Marktausschusses selbst in der Mitte aufgebaut. Der Patenschaftsbeirat Thouars wirbt im Zelt für die Jubiläumsfeier „50 Jahre Städtepartnerschaft mit Thouars in Frankreich“ im Mai in Diepholz. Daneben am gemeinsamen Stand kredenzt der Förderverein Starogard, der sich um die Diepholzer Partnerschaft mit Starogard Gdanski in Polen kümmert, landestypische Getränke.

Bereits um 17 Uhr hatten Kinder im Rathaus Grund zur Großmarkt-Freude: Dort verteilte der Marktausschuss 50 Geschenktüten mit Gutscheinen und Fahrchips für den Markt im Wert von je 20 Euro an die Gewinner der städtischen Verlosungs-Aktion.

Heute Vormittag geht es weiter mit dem Viehmarkt ab 7 Uhr und dem Frühschoppen der Stadt ab 11 in Kochs Festzelt. Frühschoppen-Festredner ist der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).