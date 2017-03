Von Freude bis Schwermut

Sankt Hülfe - Von Reinhold Dufner. Hochzeitsstimmung im Hotel Castendieck in Sankt Hülfe. Und das im Doppelpack: Eben noch wurde – die kleinen Augen von Chefin Martina Finkenstedt und ihrem Personal verrieten es – bis in die Morgenstunden groß Silberhochzeit gefeiert. Deutsch. Und nun, nur wenige Stunden später, schicken sich Kosaken an, im Welfensaal unter dem großen Kronleuchter auf den Bund fürs Leben anzustoßen. Ukrainisch.

Das 25-jährige Ehejubiläum von Gudrun und Rainer war real. Die Kosaken-Hochzeit dagegen wurde ohne Braut und Bräutigam begangen. Nur besungen. „Kosazke Wesilja“, Kosaken-Hochzeit, so heißt das stimmungsvolle, freudetrunkene Lied aus der Ukraine, das der Musik- und Singkreis „Liane“ bei seinem traditionellen Frühjahrskonzert zum Besten gab. Dieses fand wegen des geschlossenen Soldatenheims erstmals im Hotel Castendieck statt.

Ganz im Kontrast zur fröhlichen Kosaken-Hochzeit, bei der sicher auch das eine oder andere „Wässerchen“ probiert wurde, stand das schwermütige russische Volkslied „Step da step krugom“ – eine bekannte Weise, die die zu Herzen gehende Geschichte eines Postkutschers erzählt. „So muss das klingen, sehr schön,“ befand eine Besucherin. Und nicht nur sie erfuhr dann auch, dass „Lubuschka“ lange schwarze Zöpfe und Augen so blau wie das Meer hat.

Die Karpaten („Karpatski mii kraju“) wurden ebenso besungen wie der (stille) Don („Kak sa Donom“). Bei „Podmoskownyje Wetschera“ könnte man meinen, dass dieses Lied der Gemeinde Wetschen gewidmet ist. In diesem populären russischen Schlager geht es aber um Moskauer Abende.

Bei dem Konzert in Sankt Hülfe wurde neben russischen und ukrainischen auch deutsche Lieder geboten. Im „Lied der Freude“ heißt es:„Stimmt alle ein, es soll ein Lied der Freude sein!“ Mitgesungen wurde zwar nicht, aber mit gesummt und rhythmisch geklatscht.

Das Duo Viktoria Dick und Shanna Hein überzeugte mit „Kamuschki“ – Performance und Stimmen waren perfekt. Als fingerfertige Artisten auf dem Knopfakkordeon waren Andreas Gottfried und Viktor Straub im Einsatz. Die Beiden sind auch dem Männergesangverein Diepholz eng verbunden. Die zwölfjährige Madlen Kunz demonstrierte bei ihrem zweiten Auftritt mit „Liane“, dass Tanz und Gesang zusammengehören, sich ergänzen und Lebensfreude versprühen können.

Nur mäßig besucht

Elena Krikau und Shanna Hein führten durch das Programm und sorgten auch für die Übersetzung der russischen Liedertexte. Es waren ja nicht nur Besucher mit russischen Wurzeln zu dem Konzert gekommen.

Und was wäre der Chor ohne seine Leiterin Lilia Häberle? Sie hat „Liane“ zu einer Institution geformt, zu einem Klangkörper, der sowohl musikalisch als auch optisch (drei Mal schlüpften die Chormitglieder bei dem Konzert in ein neues Outfit) überzeugt. Ohne den „Chor der Russland-Deutschen“ wäre die Region im kulturellen Bereich sicher um einiges ärmer. Um so bedauerlicher, dass das Konzert im Hotel Castendieck am Sonntag so schlecht besucht war.

Wer diesen grauen, verregneten Nachmittag entspannt bei Kaffee und Kuchen verbringen wollte, der war im Hotel Castendieck bestens aufgehoben. Hier wurde was für das Herz und die (nicht nur russische) Seele geboten.

Auch die Diepholzerin Bärbel Weerda war begeistert: „Absolut Spitzenklasse. Haben unserer Stadt schon viel gegeben. Toll, dass wir so etwas in Diepholz haben.“ Der Chor sei auch ein Musterbeispiel für eine gelungene Integration.

Auch Rudolf Hinsch, der sich schon mehrfach in der Ukraine aufhielt, ließ sich dieses Konzert nicht entgehen. „Phantastisch! Ich mag diese Musik.“

Und für die Russland-Deutschen ist solch ein Konzert auch eine Reise in die Vergangenheit, in die alte Heimat, die ihnen nach wie vor am Herzen liegt und unvergessen bleibt. Sie sind aber auch erfreut darüber, dass sie in der neuen Heimat mit offenen Armen aufgenommen wurden und sich hier wohlfühlen – eben einfach dazugehören.