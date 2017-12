Frauenhäuser in der Krise

Immer öfter müssen Einrichtungen Opfer häuslicher Gewalt abweisen

Landkreis - Von Julia Kreykenbohm. Nachdem sie jahrelang von ihrem Partner und Vater ihrer Kinder misshandelt wurde, nimmt Maja M. ihren Mut zusammen und verlässt ihn. Sie will ins Frauenhaus, um durchzuatmen und von dort den Start in ein neues Leben zu planen. Doch als sie mit ihren Kleinen vor der Tür steht, muss die Leiterin der Unterkunft ihr mitteilen, dass es dort keinen Platz mehr für sie gibt. Das Frauenhaus ist überbelegt. Nun geht die Suche nach einer Alternative los, vielleicht in einem anderen Landkreis? Oder Bundesland? Für Maja und ihre Kinder eine sehr belastende Situation.