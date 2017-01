Fotos werden zu Bildern

Die Sulinger Künstlerin Petra Wortmann stellt in den kommenden Wochen im Diepholzer Rathaus aus. Bürgermeister Dr. Thomas Schulze zählte zu den ersten Betrachtern.

Diepholz - Die kleine Kunstausstellung vor dem Bürgermeisterbüro im Diepholzer Rathaus wird regelmäßig in Kooperation mit dem Verein „Kunst in der Provinz“ neu bestückt. In den kommenden Wochen sind hier Bilder von Petra Wortmann zu sehen. Die Sulingerin malt bereits seit ihrer Schulzeit, doch erst seit etwa 14 Jahren intensiv.

„Mich interessiert es auszuprobieren, wie Licht die Atmosphäre einer Fläche oder eines Raumes beeinflusst und dessen Wirkung verändert“, sagt Wortmann. Ihre Motive findet sie vor allem in Zeitungsfotos oder privaten Aufnahmen. So ist das auch im Rathausflur gezeigte Werk „Charlie Hebdo“ ein Foto aus dem „Spiegel“ als Grundlage. dabei sei neben der augenscheinlichen Wirkung einer Bildvorlage vor allem der inhaltliche Bezug Grundlage ihrer Motivation, die sich dann im Motiv äußert. „Das Thema Freiheit hat mich sehr beschäftigt“, sagt Wortmann mit Blick auf ihr Bild „Charlie Hebdo“.

Eine besondere Herausforderung sei es für sie, das Fotomotiv so umzusetzen, dass Stimmungen verstärkt werden. „Starke Hell-Dunkel-Kontraste sprechen mich in besonderem Maße an“, erklärt die Künstlerin. Wortmann arbeitet mit Acrylfarben auf Leinwand. In vielen übereinander lagernden Farbschichten entsteht langsam das Bild.

Ihre Kunstwerke sind keine Schnellschüsse. „Ich arbeite langsam“, sagt die Sulingerin schmunzelnd, was aber sicher auch daran liegt, dass die Malerei für sie Entspannung bedeutet. Dem Malprozess, so berichtet sie, komme eine ebenso große Bedeutung zu wie dem Ergebnis.

Die Bilder Wortmanns waren auch schon in Papenburg bei der Landesgartenschau zu sehen, und auch im Tuchmacherhaus an der Lohnstraße gab sie vor einigen Jahren ihre künstlerische Visitenkarte ab. Im Diepholzer Rathaus stellt sie zum ersten Mal aus.

Bürgermeister Dr. Thomas Schulze gehörte zu den ersten Betrachtern der Bilder, ebenso wie Monika Mügge vom Verein „Kunst in der Provinz“.

sr