Formaler Akt ohne große Begeisterung

Ehrenburg - Von Anke Seidel. Es war ein formaler Akt, den der Kreistag heute mit einem jeweils einstimmigen Beschluss bestätigte – aber spürbar ohne große Begeisterung. „Offiziell liegen dem Landkreis keine Erkenntnisse darüber vor“, erklärte Landrat Cord Bockhop zu Anfragen nach der Berichterstattung in dieser Zeitung, dass der neue Kreistagsabgeordnete der AfD, Andreas Dieter Iloff, unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht – genauso wie sein Fraktionskollege Harald Wiese.

Bockhop verlas während der Sitzung im Paga Ehrenburg noch einmal die entscheidenden Passagen aus dem Wahlrecht und stellte klar, dass Iloff alle geforderten Voraussetzungen für den Einzug in das Kreisparlament erfüllt. Der Landkreis habe keine weitere Überprüfung vorgenommen, fügte der Landrat hinzu – und nahm Verpflichtung und Pflichtenbelehrung des neuen Kreistagsabgeordneten der AfD vor, der die Nachfolge von Dr. Stephan Schleef antritt. Genauso, wie er zuvor den neuen Kreistagsabgeordneten der Grünen, Dr. Romuald Buryn, in den Kreistag aufgenommen hatte. Er tritt die Nachfolge von Torsten Eggelmann an.

Während bei den Grünen die damit verbundenen personellen Umbesetzungen in den Fachausschüssen unstrittig waren, sorgten sie bei der AfD für eine kurze Sitzungsunterbrechung. Grund war eine Nachfrage von Harald Wiese, dem die Besetzung nicht schlüssig erschien. Andreas Dieter Iloff war gleich als Mitglied von fünf Ausschüssen aufgeführt – darunter die Pflegekonferenz sowie der Aufsichtsrat der AWG (Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft) und dreier AWG-Tochtergesellschaften. Die Verwaltung konnte die Unstimmigkeit schnell aufklären: Iloff ist stellvertretendes Mitglied in diesen Gremien.

Es waren zukunftsweisende Sachbeschlüsse, die der Kreistag unter der Leitung von Hans-Ulrich Püschel (CDU) auf den Weg brachte. Einmütig nahm das Gremium Einzelspenden in einer Gesamtsumme von knapp 120 000 Euro für Schulen sowie das Kreismuseum und die Kreismusikschule entgegen. Ab einem Einzelwert von mehr als 2 000 Euro besteht eine Beschluss-Pflicht.

Genauso unstrittig war die Übertragung von Avacon-Aktien des Landkreises auf das Kreismuseum in Syke, ein Eigenbetrieb des Landkreises. Aus der Dividende sollen die Folge- und Betriebskosten des neuen Anbaus an das Kreismuseum finanziert werden, in dem der Landkreis Pipeline-Archäologie und Goldschatz präsentieren will. Das Geld für den Neubau stellen die beiden anderen Kulturbetriebe des Landkreises zur Verfügung. Aus den Rücklagen der Kreismusikschule fließen knapp 531 000 Euro und aus denen der Volkshochschule 1,27 Millionen Euro. Auch dem stimmte der Kreistag heute ohne Diskussionen zu. Unstrittig war genauso die Hilfe für einen 64-Jährigen, der seit 26 Jahren in einem Pflegeheim untergebracht ist und dem nach den neuen Statuten des Pflegestärkungsgesetzes der Auszug drohte (wir berichteten).

Für Freude zum Ende der Vor-Ostersitzung des Kreistags sorgte eine Bekanntgabe: Die Klinik in Sulingen erhält – als eines der wenigen Krankenhäuser in Niedersachsen – einen sogenannten Sicherstellungszuschlag. Weil Einwohnerzahl und Versorgungsstruktur im Sulinger Land einen kostendeckenden Klinikbetrieb nicht ermöglichen, sollen die Kostenträger – sprich die Krankenkassen – einen Ausgleich zahlen. Diesen Beschluss des Sozialministeriums teilte der Landrat mit. Die Höhe stehe noch nicht fest, sagte er. „Ich persönlich rechne aber mit einem siebenstelligen Betrag“, erklärte der Landrat.