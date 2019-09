Forderungen und Kritik beim Sommerfest

Bruchhausen-Vilsen - Von Ulf Kaack. Politik kann durchaus Spaß machen, wenn denn der Rahmen stimmt. Und das tat er beim Sommerfest des FDP-Kreisverbands am Wochenende. Anders als beim politischen Aschermittwoch ging es beim gemeinsamen Grillen der Liberalen im Garten des Gasthauses Dillertal harmonisch, konstruktiv und sachbezogen zu.

Der Vorsitzende und Landtagspolitiker Dr. Marco Genthe begrüßte rund 50 Verbandsmitglieder. In einem kurzen Statement berichtete er aus der Landes- und Kreispolitik und monierte kritisch das Prozedere um die Abwahl von Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte vor seinem Wechsel als Chef ins Bremer Rathaus: „Mit einer Dreiviertelmehrheit wurde er vom Gemeinderat abgewählt und hat sich unter Beibehaltung seiner Pensionsansprüche als neuer Landesvater in die Hansestadt verabschiedet. Zu Lasten der Steuerzahler, legitimiert durch die Lokalpolitik.“

Ein aufmerksames Forum fand auch Nemir Ali, der stellvertretende Landesvorsitzender für Programmatik und Grundsatzfragen bei den Jungen Liberalen. Der 23-Jährige schilderte brennende politische Fragen aus der Perspektive seiner Generation. So machte er sich – entgegen des allgemeinen FDP-Kurses – stark für ein Wahlrecht ab 16. Außerdem verlangte er von den Altvorderen, sich in der langfristigen Rentenpolitik verbindlich zu positionieren: „Die Jungen Liberalen haben ein schlüssiges und langfristiges Rentenkonzept auf Fondbasis erarbeitet und beschlossen. Setzen Sie sich damit auseinander, greifen Sie unsere Ideen auf“, forderte Nemir Ali von seinen Parteifreunden.

Als Hauptredner übernahm anschließend Frank Schäffler aus dem benachbarten Bundestagswahlkreis Minden-Lübbecke das Mikrofon. Der 51-jährige Spezialist für Wirtschaftsfragen gehört in der dritten Legislaturperiode dem Bundestag in Berlin an und genießt den Ruf eines kreativen Querdenkers.

Dass ihm die Belange im Landkreis Diepholz keineswegs unbekannt sind, machte er gleich zu Beginn seiner Ausführungen deutlich: „Gerade die Dümmerregion spielt in Sachen Naherholung und Tourismus für die Menschen aus dem Norden Nordrhein-Westfalens eine große Rolle. Ich bin selbst mit meiner Familie häufig dort, habe in Hüde ein kleines Wochenenddomizil und eine HD 20-Jolle zum Segeln. Außerdem beschäftigen mich die Aktivitäten rund um die Revitalisierung der Eisenbahnstrecke von Bassum nach Rahden regelmäßig in meiner Arbeit.“

Zur brandaktuellen Thematik über den Bau eines Zentralkrankenhauses im Landkreis mochten sich weder der Bundespolitiker noch Genthe abschließend positionieren. Der Zeitpunkt sei noch zu früh, die Debatten hätten eben erst begonnen. „Wer sich für eine Flächenregion engagiert, der muss auch mit Positionen in der Fläche präsent sein“, gab Frank Schäffler mit auf den Weg.

Kritisch und visionär nahm er den Zustand der FDP auf Bundesebene ins Visier, zeigte sich durchaus zufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand und der überwundenen Krise in der vergangenen Legislaturperiode. „Nie wieder unter fünf Prozent“, so sein Dogma.

Gleichzeitig stellte er die Frage in den Raum, warum die FDP nicht in höherem Maße von den Stimmendefiziten der Volksparteien profitiert haben. „Wir sind auf den Spielfeldern der anderen unterwegs, statt unsere eigenen zu definieren“, steuerte Frank Schäffler gleich die passende Antwort bei. „Aktuell werden die Leistungsträger unserer Gesellschaft abgestraft und vom Staat gegängelt. Den Menschen im Land muss die liberale Politik ein verbindliches Aufstiegsversprechen liefern, ihnen Chancen bieten, den Motor des Systems, den Mittelstand, entlasten und zu Kräften kommen lassen. Schaue ich auf die guten Wahlergebnisse im Landkreis Diepholz, so mache ich mir um die Zukunft der FDP keine Sorgen.“