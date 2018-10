Fördergemeinschaft sucht einen großen Weihnachtsbaum

Diepholz - Auch in diesem Jahr soll ein mindestens zehn Meter hoher Weihnachtsbaum ein Blickfang beim Diepholzer Weihnachtsmarktes auf dem Rathausmarkt sein. Doch noch sucht die Fördergemeinschaft als Veranstalter eine geeignete Tanne.

In den vergangenen beiden Jahren hatten Diepholzer Bürger die Bäume gespendet, die ihnen im Garten zu groß geworden waren, und sie hatten davon auch ein Nutzen: Die Fördergemeinschaft bezahlte das fachkundige Absägen und den Abtransport. Weil innerhalb des Stadtgebietes der Spezialtansport der mehr als eine Tonne schweren Kolosse genehmigungstechnisch einfacher ist, soll der Baum für den Diepholzer Weihnachtsmarkt (30. November bis 2. Dezember) wieder aus Diepholz stammen, erklärte Mark Kürble, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz, am Montag gegenüber unserer Zeitung.

Wer einen mindestens zehn Meter hohen Nadelbaum spenden möchte – im vergangenen Jahr war es eine Nordmanntanne –, möge sich bei Mark Kürble unter Tel. 05441/2946 melden.

Doch zunächst blickt die Fördergemeinschaft auf ihre nächste traditionsreiche Veranstaltung: Das ist der „Grafensonntag“ am 21. Oktober.

Zum 34. Mal geht dieser verkaufsoffene Sonntag in Diepholz über die Bühne und lockt sicherlich wie in jedem Jahr tausende von Besuchern an. Zu der Veranstaltung gehört wieder eine große Autoschau in der Innenstadt, wo zudem Imbiss- und Getränkestände aufgebaut werden.

Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr eröffnet der „Graf von Diepholz“ – seit Jahrzehnten dargestellt von Georg Türke – am Bremer Eck den 34. Grafensonntag. Begleitet werden er und seine Gattin er von den jungen „Hofdamen“ Jule Hinrichs aus Diepholz und Nele Renner aus Drebber. Der Graf wird sicherlich mit den Umstehenden wie üblich den „untertänigen Grafengruß“ üben und deutliche Worte an Stadtobrigkeit und Bürger richten. Auch der neue Diepholzer Bürgermeister Florian Marré wird eine kurze Ansprache halten und erstmals auch Landrat Cord Bockhop

Auch der Heimatverein Diepholz ist beim Grafensonntag wieder in Aktion. Ab 13.30 Uhr ist der Turm des Diepholzer Schlosses zur Besichtigung geöffnet: Eine seltene Gelegenheit, denn aus Brandschutzgründen darf der Turm seit der Sanierung normalerweise nur von zwei Personen gleichzeitig betreten werden. Am Grafensonntag ist aber die Feuerwehr vor Ort und sorgt für Sicherheit.

Im Schlosshof bietet der Heimatverein selbst gebacknen Kuchen, Tee und Kaffee an.

ej