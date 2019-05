„Fly-In“ mit 248 Flugzeugen

Gelungene Premiere des Aeroclubs Diepholz / Mehr als 3 000 Besucher

+ Mehr als 3 000 Besucher kamen nach Schätzungen des Aeroclubs Diepholz zum ersten „Fly-In“ auf dem Flugplatz Diepholz-Dümmerland. Foto: Jansen

Diepholz – Ein Kommen und Gehen und ein vielfaches Starten und Landen auf dem Flugplatz Diepholz-Dümmerland (fdd): Der Aeroclub Diepholz veranstaltete dort am Wochenende sein erstes „Fly-In“. Piloten aus ganz Norddeutschland und dem benachbarten Ausland flogen aus diesem Anlass Diepholz an. Teils blieben sie über Nacht, teils nur für wenige Stunden. Die letzten flogen am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr wieder ab in Richtung Heimat.