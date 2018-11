Flurbereinigungsverfahren Diepholz-Südwest wird nach 38 Jahren abgeschlossen

An der Graftlager Schutzhütte, die zum Teil mit Mitteln der Flurbereinigung entstanden war, wurde eine Informationstafel über die Flurbereinigung „Diepholz-Südwest“ enthüllt.

Diepholz - Von Sven Reckmann. Die Zahl „38“ war allgegenwärtig bei der Abschlussveranstaltung zur Flurbereinigung Diepholz-Südwest im „Gänsestübchen“ in der Graftlage. 38 Jahre hatte es gedauert bis zum Abschluss dieses Verfahrens, das im Januar 1980 aufs Gleis geschoben worden war.

„38 Jahre – lasst es nicht wieder so lange dauern“, sagte der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft, Wolfgang Landgraf, fast mahnend, als er die Vertreter der an der Flurbereinigung beteiligten Akteure am Dienstagnachmittag begrüßte.

Die Auftaktveranstaltung sei noch in der Kaiserhalle über die Bühne gegangen, erinnerte sich Landgraf, und er blickte schmunzelnd in Richtung Florian Marré. „Da war unser Bürgermeister noch nicht geboren.“ „Noch lange nicht“, schob dieser lachend hinterher. Er ist sechs Jahre jünger als dieses Verfahren.

Die „38“, die wollte Joachim Delekat, Projektleiter vom Amt für Regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL), nicht unkommentiert im Raume stehen lassen, als er die erzielten Ergebnisse mit seiner Kollegin Martina Thesing noch einmal beleuchtete.

Denn es gab wesentliche Gründe, die zu den Verzögerungen geführt hatten. Zum einen war dieses Verfahren ganz wesentlich von Entscheidungen im Zusammenhang mit der vieldiskutierten Dümmersanierung abhängig, zum anderen hätten eine Systemumstellung und eine Umorganisation im Hause weitere Verzögerungen gebracht.

Der Großteil der Arbeiten sei im Zeitraum zwischen 2005 und 2012 ausgeführt worden.

Delekat dankte seinem Team und der Teilnehmergemeinschaft für die gute Zusammenarbeit.

Bei einer Bus-Rundreise durch das Flurbereinigungsgebiet nahmen die Akteure die Ergebnisse in Augenschein. An der „Schutzhütte“, die zum Teil mit Mitteln der Flurbereinigung verwirklicht worden war, wurde eine Informationstafel zum nun abgeschlossenen Verfahren enthüllt.

Wieder im „Gänsestübchen“ zurück stießen die Beteiligten auf den Abschluss des Verfahrens an. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Wolfgang Landgraf zusammenfassend. Er erinnerte allerdings auch daran, dass 13 gewählte Vorstandsmitglieder im Laufe der Jahre verstorben waren.

Das Ergebnis der Flurbereinigung Diepholz-Südwest könne sich sehenlassen, sagte Bürgermeister Florian Marré. „Was so ein Verfahren ausmacht, ist die Beteiligung der Menschen vor Ort.“

Auch Landrat Cord Bockhop dankte denen, die sich eingebracht haben. Eine echte Bürgerbeteiligung sei die, in der man Verantwortung trägt, so Bockhop, und sich nicht auf das Neinsagen beschränkt. „Nach der Flurbereinigung ist vor der Flurbereinigung“.

Ein Satz, den ArL-Dezernatsleiter Christian Schönfelder gern aufgriff. Das Instrument der Flurbereinigung werde auch in Zukunft weiter genutzt, meinte er. Denn: „Die Ansprüche an den ländlichen Raum werden sich ständig ändern.“ Schönfelder: „Bei der Flurbereinigung bringen sich alle ein, weil sie sehen, dass es einen guten Interessenausgleich gibt.“

Heike Fliess, die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, stellte fest, dass das Verfahren mit viel Sachverstand ausgeführt worden sein, alle Beteiligten seien gut mitgenommen worden. Und sie hob auf einen besonderen Aspekt ab: „Sie haben hier auch Natur und Kultur in Einklang gebracht“, meinte Fließ mit Blick auf den Skulpturenpfad, der sich mitten durch das Flurbereinigungsgebiet zieht. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, auf das Sie stolz sein können und ein Pfund, mit dem Diepholz wuchern kann.“ Die Landesbeauftragte dankte Wolfgang Landgraf mit einer Urkunde für seine langjährige, erfolgreiche Arbeit an der Spitze der Teilnehmergemeinschaft.

Die Flurbereinigung hat im Süden der Stadt einiges bewegt. Einige Stichworte dazu:

Ziele: Die Anordnung der Flurbereinigung im Verfahren Diepholz-Süd ist am 9. Januar 1980 erfolgt. Zu den Zielen zählte, den landwirtschaftlichen Grundbesitz „nach neuzeitlichen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten“ zusammenzulegen, den Wegebau zu verbessern und bodenschützende und -verbessernde Maßnahmen vorzunehmen. Dabei sollten sowohl die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege als auch der Erholung berücksichtigt werden. Schutzgebiete sollten erhalten und entwickelt werden.

Teilungsbeschluss: Das Flurbereinigungsgebiet wurde 1998 in zwei selbstständige Verfahren Diepholz-Südost und Diepholz-Südwest unterteilt.

Der Westteil hing ganz wesentlich von Entscheidungen im Zusammenhang mit der Dümmersanierung zusammen. Mit der Teilung konnte es nun wenigstens im Ostteil des Plangebietes weitergehen. Der Planfeststellungsbeschluss zur Bornbachumleitung erfolgte dann im Jahr 2003, hier wurde die Umlegung des Bornbachs, der Ausbau der Hunte und die Vernässung des Naturschutzgebietes Huntebruch geregelt. Die Flächen sollten im Verfahren Diepholz-Südwest bereitgestellt werden.

Umfang: Das Flurbereinigungsgebiet umfasste ursprünglich eine Fläche von 4 400 Hektar, Nach der Teilung umfasste das Verfahren Diepholz-Südwest zuletzt eine Größe von 1 934 Hektar und 371 Teilnehmer. Es wurde begrenzt im Westen von der Hunte, im Osten vom Omptedakanal, im Norden von der B 214 und im Süden vom Dümmer.

Diepholz-Südwest wurde 2003 angeordnet. Seit 2013 wird auf den neu zugeteilten Flächen gewirtschaftet.

Ergebnisse: Die Renaturierung im Diepholzer Moor wurde durch das Planungsrecht im Rahmen der Flurbereinigung begleitet, zahlreiche Flächen konnten unter Schutz gestellt werden. Zudem wurde die Anlage des Moorerlebnispfades verwirklicht.

Die Flurbereinigung stellte Flächen bereit, beispielsweise für: das Vernässungsgebiet Naturschutzgebiet Huntebruch (auf etwa 200 Hektar), die Unterstützung zur Realisierung des Skulpturenpfades, Planung und Bau der Zuwegung „Lehmder Damm“ (auch für den Flugplatz Diepholz-Dümmerland), den Hunteausbau (inklusive Gewässerrandstreifen, Flächenbedarf etwa neun Hektar) und die Zusammenlegung von Kompensationsverpflichtungen des Städtequartetts Damme/Diepholz/Lohne/Vechta an der Lohne (Höhe Eggers Brücke) auf etwa neun Hektar.

Zu den Ergebnissen zählen auch 27 Kilometer befestigte oder erneuerte Wege, davon fünf Kilometer in Betonspurbahn und vier Brückenbauwerke über die Wätering. Außerdem 1,8 Hektar Feldgehölze, eine 0,8 Hektar große Feuchtlandgrünfläche und Gewässerrandstreifen auf einer Länge von 4,8 Kilometern.

Kosten: Insgesamt kostete das Verfahren 4,24 Millionen Euro. Der Löwenanteil davon floss in den Wegebau mit 3,66 Millionen Euro. 1,54 Millionen kamen aus Mitteln des Bundes und Landes, 1,58 Millionen von der EU, 736 000 Euro trugen die Teilnehmer, Stadt und Gemeinden, 390 000 Euro flossen als Leistungen Dritter ein.