130 Flugzeuge werden am Wochenende in Diepholz erwartet

Der Diepholzer Aeroclub erwartet zum 1. Fly-In am kommenden Wochenende so manchen Flugzeug-Klassiker. Foto: Aeroclub

Diepholz – Der Diepholzer Flugplatz wird am kommenden Wochenende zu einem wahren Ausflugs- oder vielmehr „Einflugs“-Ort. Der Aeroclub Diepholz lädt für Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, ein zum 1. Fly-In auf dem Flugplatz Diepholz-Dümmerland (fdd).

Dazu werden nach Angaben des Vereins 130 Flugzeuge erwartet – so der Meldestand derzeit. Es dürfte also voll werden auf dem Fluggelände am Lehmder Damm.

Flugzeuge wie: Focke-Wulff P149D, Beech 18, Boeing PT17-Stearman, Yaks, Dornier 27 und 28 sind nur einige der bislang angemeldeten Klassiker.

Die Organisatoren laden dazu alle Fliegerei-Fans und Interessierten aus Diepholz und Umgebung herzlich ein, dabei zu sein. Für Gäste ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

„Anreise gerne mit Fahrrad“, so der Tipp von den Veranstaltern. „Ansonsten Parken frei.“

Rundflüge mit Flugzeugen und Hubschraubern, Fallschirmsprünge und eine Hüpfburg für Kinder stehen ebenfalls auf dem Programm.

Imbiss-, Foodtruck und Süßwarenstand, sollen dafür sorgen, dass niemand hungrig bleibt. Dazu bietet der Aeroclub Kaffee und Kuchen.

Wer schon wissen will, welche Flugzeugmuster sich angekündigt haben, der sollte einen Blick auf die Homepage des Aeroclubs werfen. Dort ist eine Auflistung zu finden unter der Adresse: www.aeroclub-diepholz.com/fly-in-2019.