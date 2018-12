Fliegender Weihnachtsmann kommt im Hubschrauber

Diepholz - Nicht mit einem Rentierschlitten, sondern mit einem Hubschrauber kam der Mann im roten Mantel am Sonntagnachmittag zum Flugplatz Diepholz-Dümmerland. Der Aero-Club Diepholz hatte wieder den „fliegenden Weihnachtsmann“ zu Gast.

In Vorjahren war der Mann mit weißem Rauschebart meist mit einem Sportflugzeug angekommen, am Sonntag flog er nun zum zweiten Mal in einem Hubschrauber mit Konrad Leymann aus Sulingen als Pilot. Nach der Landung verteilte der Weihnachtsmann, in dessen Rolle Wilfried Winkelmann aus Stemwede geschlüpft war, kleine mit Süßigkeiten gefüllte Säckchen an Jungen und Mädchen vor dem Tower beziehungsweise „Café Weitblick“. 100 Säckchen hatte er bereit – und fast so viele Kinder und Erwachsene waren zur Landung des Weihnachtsmannes gekommen.

Nach dieser traditionellen Adventsaktion blickt der Aero-Club Diepholz schon auf ein Großereignis im Frühjahr: Für den 11. und 12. Mai 2019 organisiert der Verein ein „Fly-In“. Flieger aus ganz Deutschland und aus den Nachbarländern werden zu diesem Treffen auf dem Flugplatz Diepholz-Dümmerland (fdd) am Lehmer Damm im Süden der Kreisstadt kommen.

„Fluginteressierte sind natürlich herzlich willkommen und können auch an Rundflügen teilnehmen“, teilte Andreas Hollweg vom Aero-Club mit. Es werden auch historische Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erwartet.

+ Nach der Landung verteilte der Weihnachtsmann vor dem Tower des Flugplatzes Süßigkeiten an die Kinder. © Jansen

Der Aero-Club wurde 1971 gegründet. Bis dahin gab es in Diepholz nur den Diepholzer Luftsportverein, der sich mit Segelflug befasst. Der Aero-Club besitzt laut seiner Internetseite zwei viersitzige Flugzeuge: eine Sonata TB-9 (Schulungsflugzeug) und eine Cessna 172. Diese können von allen Vereinsmitgliedern benutzt werden. Insgesamt sind laut der Homepage 15 Maschinen am Flugplatz Diepholz-Dümmerland stationiert.

www.aeroclub-diepholz.com