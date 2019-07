Flächenbrand in Aschen: Kornfeld steht in Flammen

Schlepper ziehen Schneise um Feuer

+ © Feuerwehr Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. © Feuerwehr

Mit vereinten Kräften aus Feuerwehr und Landwirtschaft wurde ein Flächenbrand in Aschen unter Kontrolle gebracht. Das Feuer war am Samstag gegen 18.30 Uhr auf einem Getreidefeld an der Apwischer Straße ausgebrochen.