Lebensbaum-Kantine gilt als Niedersachsens bestes Firmenbistro

Diepholz/Hannover - Große Freude beim Lebensmittelhersteller Lebensbaum in Diepholz. Das Küchenteam des Tee-, Kaffee- und Gewürzherstellers hat am Donnerstag von Ernährungsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) einen Preis für das „herausragende“ betriebseigene Bistro entgegengenommen.

Die gleiche Bewertung erhielt in Niedersachsen nur das Restaurant des Braunschweiger Werkzeugherstellers Perschmann. Über ein „exzellent, mit Entwicklungspotenzial“ freuten sich die Küche der Talanx aus Hannover und der Verpflegungsdienstleister Mahlzeit Nico Steinweg aus Braunschweig.

2001 ist Lebensbaum in die Kreisstadt gezogen. „Das Bistro ist seitdem architektonisch, als auch vom Gedanken als Herz der Firma angelegt“, erklärt Jan Kühn, Pressesprecher des Unternehmens.

Das vierköpfige Team koche jeden Tag frisch und nach Unternehmensüberzeugung ausschließlich mit biologischen und regionalen Zutaten für die mehr als 200 Mitarbeiter. „Ess- und Lebenskultur ist für uns als Lebensmittelhersteller zentral. Das kann mit keinem Workshop vermittelt werden“, sagt Kühn. „Offen und undogmatisch“ sei die Devise, fügt er hinzu.

Mitarbeiterwünsche gut erfüllbar

Ein weiterer Vorteil des Konzepts: Problemlos kann auf Mitarbeiterwünsche eingegangen werden. An drei Tagen wird vegetarisch gegessen, an je einem Tag gibt es Fleisch und Fisch. Wer aber Veganes, Laktose- oder Glutenfreies möchte, bekommt eine entsprechende Mahlzeit zubereitet. Und manchmal ist im Essen sogar eine Überraschung drin: „Wir machen Kaffee, Tee, Gewürze. Im Bistro werden Neuentwicklungen immer wieder ausprobiert.“

Das Lebensbaum-Team feierte im Anschluss an die Siegerehrung mit einem Glas Wein. Wie fühlt es sich an, Niedersachsens bestes Betriebsrestaurant zu sein? „Super, wir sind riesig stolz“, erklärt Küchenchef Alberto Turrin im Telefongespräch. Die Arbeit hatten sie schon am Morgen erledigt, in Diepholz sollte schließlich trotz Siegerehrung in der Landeshauptstadt wie jeden Tag vorzüglich geschmaust werden.

