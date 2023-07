Diepholzer hat doppelten Grund zum Feiern

Von: Eberhard Jansen

Der Diepholzer Unternehmer Günter Priese feierte seinen 90. Geburtstag - hier mit seinem Hund „Luna“ vor seiner Metallbau-Firma am Kielweg, die er vor mehr als 50 Jahren gegründet hat. © Jansen

Günter Priese hat in seinem Leben viel erreicht. Jetzt hatte der Diepholzer Unternehmer doppelten Grund zum Feiern: 90 Jahre alt wurde er. Und die von ihm gegründete Metallbaufirma am Kielweg besteht seit mehr als 50 Jahren. Das Betriebsjubiläum vor zwei Jahren war der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Es wurde jetzt zusammen mit dem Geburtstag nachgefeiert.

Diepholz – Den 1971 gegründeten Metallbaubetrieb führt Günter Prieses Sohn Jürgen seit 1994 erfolgreich weiter. In Tschechien hat das Diepholzer Unternehmen seit 2005 in der Stadt Chomutov eine Tochterfirma. Aus der Firma mit acht Mitarbeitern in Diepholz und 20 in Tschechien hat sich Günter Priese nie ganz zurückgezogen, auch wenn er in seinem hohen Alter nicht mehr regelmäßig mitarbeitet. „Mein Vater hat Prokura und unterschreibt, wenn ich unterwegs bin“, sagt Diplom-Maschinenbauingenieur Jürgen Priese (56).

Spezielle Türen und mehr Die Diepholzer Firma G. Priese hat sich auf Metallbau im Brandschutz spezialisiert. Sie produziert Brandschutztüren und Festverglasung aus Stahlglas und Aluminiumglas. „Unsere Türen werden auch in Justizvollzugsanstalten eingebaut“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Priese. Zur Produktpalette gehören auch Vordächer, Geländer und Wintergärten.

Günter Priese wurde 1933 in Landeshut in Schlesien geboren. Nach der Vertreibung 1947 wohnte er zunächst in Rehden (Lohaus). 1962 baute er mit seinen Eltern ein neues Zuhause in Diepholz.

1958 heiratete Günter Priese. Seine Ehefrau Rosel starb 2021 nach 63 Ehejahren. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die sich heute – wie die Schwiegerkinder auch – um den 90-Jährigen kümmern. Die Familie ist inzwischen um sieben Enkel und fünf Urenkel gewachsen.

Metallbaubetrieb seit 1973

Beruflich hat Günter Priese mehrere Stationen hinter sich. Nach der Ausbildung zum Schlosser bei der Firma Schröder in Diepholz arbeitete er unter anderem bei der Firma Brinkhoff in Hannover und der Firma Tiefland in Diepholz. 1971 legte Priese die Prüfung zum Schlossermeister und Schweißfachmann ab. 1973 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Am Kielweg baute er seine Schlosserei, mehrere Betriebserweiterungen folgten. 1984 entstand das Wohnhaus auf dem Gelände.

50 Auszubildende

Günter Priese engagierte sich auch über seine Firma hinaus. Er war Obermeister bei der Handwerkskammer und Mitglied im Prüfungsausschuss für Auszubildende. „Die Ausbildung von Lehrlingen war mein großes Anliegen“, so Günter Priese: „Mehr als 50 Auszubildende habe ich im Laufe der Jahre fit für das Berufsleben gemacht.“

Naturverbundenheit und Geselligkeit schlugen sich bei seinen Hobbys nieder: Tanzen, Imkern, Segeln und Angeln. In den 1990-er Jahren war er Vorsitzender des Diepholzer Angelvereins. Tierfreund ist Günter Priese ebenfalls: Sein Hund „Luna“ ist sein ständiger Begleiter.

Zum 90. Geburtstag und zum nachgefeierten Firmenjubiläum gratulierten neben Freunden, Verwandten und und Nachbarn der stellvertretende Diepholzer Bürgermeister Wilhelm Paradiek und der Obermeister der Metallbau-Innung, Ludwig Kramer.