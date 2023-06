Drei Bäckerei-Filialen geschlossen

Von: Eberhard Jansen

Spontane Betriebsunterbrechung: „Bramstedts Backstube“ hat nicht nur seine Filiale in Diepholz („Altes Stadtcafé“) vorübergehend geschlossen. Vom Defekt des zentralen Backofens in Drentwede sind auch die Filialen in Barnstorf und Sulingen betroffen. © Jansen

Nicht nur in Diepholz am „Alten Stadtcafé“ standen Kunden in dieser Woche vor verschlossenen Türen: Auch die Filialen von „Bramstedts Backstube“ in Sulingen und Barnstorf wurden kurzfristig geschlossen – wie lange, ist unklar.

Diepholz/Drentwede – „Spontane Betriebsunterbrechung. Ofen defekt, Meister weg“, steht auf einem Schild, das Ingo Amelung, Chef des in Drentwede ansässigen Bäckerei-Unternehmens „Bramstedts Backstube“, ins Fenster seines „Alten Stadtcafés“ in der Diepholzer Fußgängerzone (Lange Straße 20) gehängt hat. Geschlossen sind auch die Filialen „Alte Wache“ in Sulingen an der Langen Straße 63 und „Alter Speicher“ in Barnstorf (Lange Straße 7).

„Herzstück“ der Backstube

Was ist der Grund? „Der große, 40 Jahre alte Backofen in Drentwede ist defekt“, erklärte Ingo Amelung am Freitag auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Eine Reparatur des Gerätes, mit dem „Bramstedts Backstube“ in Drentwede die unterschiedlichsten Backwaren für die drei Filialen herstellt, lohne nicht mehr. „Wir müssen jetzt erst mal überlegen, wie es weitergeht.“ Ein vergleichbarer neuer Ofen als „Herzstück der Backstube“ koste etwa 100. 000 Euro.

„Spontane Betriebsunterbrechung“

Um Zeit für die Überlegungen rund um die Investition und eventuell damit einhergehende Umstrukturierungen bei den Produkten und Produktionsabläufen zu haben, habe er die Betriebsferien kurzfristig vorgezogen, erklärte Amelung. Etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind davon betroffen. Ihr Urlaub war eigentlich für Ende Juli vorgesehen. Betriebsferien mache „Bramstedts Backstube“ aus organisatorischen Gründen bereits seit einigen Jahren – nun kurzfristig früher als geplant. Wie lange diese „spontane Betriebsunterbrechung“ dauert, konnte Ingo Amelung nicht sagen. Er sprach von drei bis vier Wochen.

Ein weiteres Problem für Ingo Amelung, der den Drentweder Familienbetrieb „Bramstedts Backstube“ in vierter Generation leitet: fehlendes Personal. Hinter der Mitteilung „Meister weg“ im Schaufenster verberge sich, dass der Meister und Backstubenleiter, der seit 30 Jahren im Betrieb ist, aus Krankheitsgründen nicht mehr wie bisher arbeiten könne. Neben dem defekten zentralen Backofen stellt auch das Ingo Amelung vor große Herausforderungen.

Aufgabe nicht geplant

Der Chef der seit 112 Jahren bestehenden Traditionsbäckerei „Bramstedts Backstube“ betont aber: „Die Aufgabe des Betriebes ist nicht geplant.“