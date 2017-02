Feuerwehrkräfte mit Messer bedroht: Polizei ermittelt Täter 

Diepholz - In einem Mehrfamilienhaus an der Moorstraße hatte am Montag ein Wäschekorb Feuer gefangen. Ein Mann, dem die Einsatzkräfte helfen wollten, stand plötzlich mit einem Messer vor ihnen. Jetzt hat die Polizei den Täter ermittelt.

Es handele sich laut Polizei um einen 22-jährigen Mann aus Diepholz. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, einem Feuerwehrmann ein Messer vorgehalten zu haben. Der wollte ihn daran hindern, das verqualmte Haus zu betreten. Im Anschluss flüchtete der Täter. Daraufhin hatte die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Vorfall stimmt nachdenklich

„So direkt war es noch nie“, sagte Stadtbrandmeister Frank Schötz mit mit Blick auf den Einsatz. „Früher hat es gereicht, den Leuten zu sagen, dass sie den Einsatzort verlassen sollen, dann sind sie 50 Meter weggegangen.“ Heute müsse man sich Gedanken darüber machen, ob man Kameraden zum Eigenschutz abstelle.

Wie reagieren Helfer im Falle von Übergriffen?

Dieses Thema spiele bislang im Rahmen der Ausbildung von Feuerwehrleuten überhaupt keine Rolle, meinte Schötz. Es gebe aber Überlegungen, ein Deeskalationstraining im Rahmen der vom Feuerwehrförderverein finanzierten Schulungen anzubieten.

