Feuerwehren in Diepholz: Ein Jahr mit „tierischen“ Aufgaben

© Hoffmann Katzenrettung im Oktober am Burggraben. © Hoffmann

Autor Sven Reckmann

Auf 401 Einsätze kamen die Diepholzer Feuerwehren im Jahr 2022 - es waren auch welche dabei, die das Prädikat „außergewöhnlich“ verdienten. Oft war technische Hilfe gefragt, einmal stand eine Kuh im Mittelpunkt des Geschehens.

Diepholz – Vielleicht geht das Jahr 2022 bei der Diepholzer Feuerwehr ja als „Jahr mit der Kuh“ in die Historie ein. Jedenfalls zählte der Einsatz am 14. Dezember, bei dem ein entlaufenes Rind von der Graftlage die Innenstadt erkundete und die Einsatzkräfte stundenlang auf Trab hielt, zu den herausragenden Geschehen im abgelaufenen Jahr, wie Stadtbrandmeister Frank Schötz im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung erinnert.

Nicht minder dramatisch: das Kind, das sich im November beim Spielen im Wald auf Lüdersbusch zwischen zwei Balken eingeklemmt hatte.

Glück im Unglück: beide Einsätze gingen glimpflich aus. Das Kind konnte schließlich ohne Verletzung befreit und das erkundungsfreudige Tier unversehrt wieder in den heimischen Stall befördert werden.

+ Dachstuhlbrand im Juni am Willenberg. © Ripking

Die beiden Einsätze zeigen das ganze Spektrum dessen, was die Feuerwehr abdecken muss, Brandbekämpfung steht längst nicht mehr allein im Fokus der ehrenamtlichen Helfer.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 401 Einsätze gegenüber 255 im Jahr 2021. Dabei gab es mehr Hilfeleistungen als Brände.

Dazu zählten unter anderem 30 Gefahrguteinsätze, 38 Sturmeinsätze, 52 Unwettereinsätze, neun Verkehrsunfälle, sieben Türöffnungen und zwölf sonstige Einsätze zur Menschenrettung.

Die Zahl der Großbrände stieg von acht auf 15, die meisten davon waren Großfeuer in Nachbarkommunen, zu denen die Diepholzer im Rahmen der nachbarschaftlichen Löschhilfe gerufen wurden.

+ Ballenpresse-Brand im August in Aschen. © Reckmann

Die Trockenheit dieses Jahres war in Diepholz, anders als zu vermuten, nicht das größte Thema, führte nicht zu vermehrten Einsätzen. Es sei ein normales Jahr, vor dem Hintergrund der brandgefährlichen Trockenheit „sogar ein ruhiges Jahr“ gewesen, sagte Schötz.

Denn die deutlich gestiegene Einsatzzahl hat auch damit zu tun, dass die Normalität zurückkehrte. Nach der Pandemie lief zum Beispiel der Kulturbetrieb wieder an. Mit den zunehmenden Veranstaltungen im Theater nahmen folglich auch die Brandsicherheitswachen wieder zu, deren Zahl sich verdreifachte und zum Jahresende schließlich bei 59 lag. Es wurden wieder mehr Dienste und Versammlungen durchgeführt, all das machte sich in den Statistiken bemerkbar, ließ die geleistete Stundenzahl steigen. 16 Mal gab es Einsätze mit dem Hintergrund Gasaustritt, hier spiegeln sich die verstärkten Erdarbeiten im Stadtgebiet für den Glasfaserausbau wider.

+ Kuhfang im Dezember an der Wellestraße. © Reckmann

Die Zahl der Fehlalarme blieb mit 51 in etwa auf dem Stand des Vorjahres. Die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst laufe Hand in Hand. Es gab einen „First-Responder“-Einsatz, bei dem die Feuerwehr den Rettungsdienst als Ersthelfer unterstützte. Dazu kamen Tragehilfen und Türöffnungen.

Das Anschaffen eines zusätzlichen Rüstsatzes habe sich bewährt, sagte Schötz und verwies auf eine Einsatzlage, in der zwei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet fast parallel abzuarbeiten waren.

Die Einsätze der Diepholzer Feuerwehren im Jahr 2022 Die Einsatzzahlen der vier Diepholzer Ortsfeuerwehren im vergangenen Jahr, in Klammern stehen die Werte aus dem Vorjahr:

- Gesamtzahl: 400 (255)

- Brände: 102 (68)

davon Großbrände: 15 (8)

- Hilfeleistung: 190 (119),

- Fehlalarme: 49 (51)

- Brandsicherheitsdienst: 59 (17)



Zum Personal: Die Gesamtmitgliederzahl stieg von 452 auf 492. Die Zahl der Aktiven hat sich ebenfalls positiv entwickelt, am Ende des Jahres stehen den Feuerwehren im Stadtgebiet acht Aktive mehr als 2021 zur Verfügung.

Investitionen gibt es auch in den nächsten Monaten. Die Anlieferung eines HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Sankt Hülfe verzögerte sich wegen Lieferproblemen. Der geplante Anbau an das Aschener Gerätehaus unter der Federführung des Feuerwehrfördervereins geht voran.