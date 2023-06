Feuerwehren im Leistungsvergleich: Der „Pott“ bleibt in Sankt Hülfe

+ © Feueerwehr Bei den Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet siegte die Gruppe Heede I. © Feueerwehr

Die Diepholzer Feuerwehren treffen sich zum Leistungsvergleich. Am Ende stehen die Sieger auf einem Bierdeckel.

Sankt Hülfe – Ein bekannter Bundespolitiker hat vor einigen Jahren die Ansicht vertreten, man müsste seine Steuererklärung auf einem Bierdeckel anfertigen können. Ganz so weit ist es bekanntlich noch nicht, aber wenigstens die Diepholzer Feuerwehr hat die Idee erfolgreich aufgegriffen: Die Ergebnisse der Leistungswettbewerbe am vergangenen Samstag passten tatsächlich exakt auf einen Bierdeckel, der offensichtlich als Notizzettel aus dem Dorferneuerungsprogramm übriggeblieben war.

So wurde der kleine Pappdeckel zum Redemanuskript für Stadtbrandmeister Frank Schötz bei der Siegerehrung vor dem Sankt Hülfer Gerätehaus. Das, was dort geschrieben stand, sorgte für Jubel bei den Gastgebern. Denn das Rennen machte am Ende die Gruppe aus Sankt Hülfe vor den Heedern: Jubel, Sektfontänen, La Ola und der große Pokal blieb vor Ort (wie schon kurz berichtet).

+ Alles drauf: Die handliche Auswertung. © Privat

In den Stunden zuvor hatten sich die Wettbewerbsgruppen der vier Diepholzer Ortsfeuerwehren zum jährlichen Leistungsvergleich getroffen. Der Stadtbrandmeister blickte zurück auf eine gelungene Veranstaltung. „Es waren viele Zuschauer da“. Die Wettbewerbe bei den „Großen“ waren in einer Stunde über die Bühne. Bei der Übung galt es, einen Löschangriff vorzutragen und mit Wasser ein Hindernis „abzulöschen“.

Dabei handelte es sich nicht um die Übung, die auf Landesebene vorgesehen war: Die Feuerwehren im Kreis Diepholz hatten sich dagegen ausgesprochen, diese durchzuführen. Daher gibt es in diesem Jahr auch keine Kreiswettkämpfe.

Man „klaute“ stattdessen bei den Nachbarn: Die Feuerwehren der Samtgemeinde Rehden hatten sich eine Umwandlung der Originalübung ausgedacht, die jetzt auch in Diepholz gern und dankbar genommen wurde. „Man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden“, sagte Schötz. Die Schiedsrichter kamen aus den Feuerwehren der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde.

+ Große Freude bei den Siegern. Der stattliche „Pott“ bleibt in Sankt Hülfe. © reckmann

Selbst beim Abbau hatten die Schiris genau hingeschaut und Anmerkungen gemacht: „Es wird mit Gerät im Arm nicht gesprintet“, schrieb Schötz den angetretenen Feuerwehrleuten bei der Siegerehrung ins Stammbuch – Sicherheit geht vor.

Einen besonderen, anerkennenden Applaus gab es für die Gruppe „Löschzug Mitte“, die sich aus jungen Kameradinnen und Kameraden aus Sankt Hülfe und Heede zusammensetzte, „die nicht einmal ein halbes Jahr im Dienst sind“, unterstrich Frank Schötz. Ihr Abschneiden verdiente allen Respekt.

Während „die Großen“ bei ihrem Wettkampf auf einem Gelände am „Karkhoff“ in Sankt Hülfe an den Start gegangen waren, fanden die Wettbewerbe der Jugendfeuerwehren auf dem Sportplatz statt. 13 Gruppen waren bei den Jugendfeuerwehren insgesamt an den Start gegangen. Hier setzte sich schließlich das Team „Heede I“ durch und wurde somit „Stadtmeister“.