Stichflamme am Kielweg - Mitarbeiter löschen Feuer selbst

Diepholz - Einen Feuerwehreinsatz gab es am Dienstagvormittag gegen 7.20 Uhr in der Firma P+S Polyurethan Elastomere am Kielweg in Diepholz. Laut Bericht der Diepholzer Feuerwehr hatten Mitarbeiter der Firma versucht, einen Ablaufhahn an einer Produktionsmaschine wieder gangbar zu bekommen.

Dabei kam es aus unbekannter Ursache zu einer Stichflamme mit anschließender starken Rauchbildung. Daraufhin löste die Brandmeldeanlage Alarm aus, was auch zur Räumung des gesamten Gebäudes führte. Die Mitarbeiter versuchten laut Feuerwehr vor dem Verlassen des Gebäudes erfolgreich, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen.

Aufgrund der unklaren Lage beim Eintreffen des Einsatzleiters, wurde im Rahmen der nächsten Alarmstufe Sirenenalarm für die Ortsfeuerwehr Diepholz sowie Alarm per Funkmeldeempfänger für die Ortsfeuerwehren Heede und Sankt Hülfe ausgelöst.

Wehrleute lüften Halle und rücken ab

Nach Eintreffen der ehrenamtlich tätigen Wehrleute wurde die Maschine durch einen Atemschutztrupp erkundet. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Nachdem die Halle gelüftet und die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera der Ortsfeuerwehr Heede kontrolliert worden war, konnte die Halle dem Betreiber wieder übergeben werden. Einsatzende war gegen 9 Uhr.

ej

Rubriklistenbild: © dpa