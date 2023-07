Große Übung vor dem Abriss

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Auf dem Gelände der Stadtwerke wurde am Mittwoch das alte Wohnhaus abgerissen. Es macht Platz für eine Fernwärme-Hackschnitzelheizungsanlage. © Jansen

Das alte Haus auf Betriebsgelände der Stadtwerke Huntetal in Diepholz macht Platz für eine Fernwärmeanlage

Diepholz – Der Abrissbagger rückte bei den Stadtwerken Huntetal an. Auf ihrem Betriebsgelände an der Amelogenstraße in Diepholz wurde das leer stehenden Haus – ehemals Werkswohnung, Lager und Archiv – abgerissen. Zuvor nutzten die vier Diepholzer Ortsfeuerwehren – Aschen, Diepholz, Heede und Sankt Hülfe – das alte Gebäude für eine große gemeinsame Stadtübung.

Übung vor dem Abriss des alten Wohnhauses. Alle vier Diepholzer Ortsfeuerwehren übten hier einen großen Löscheinsatz. © Feuerwehr

Das Szenario: Ein Auto war in der Nähe des Gebäudes in Brand geraten. Das Feuer hatte bereits auf das Haus übergegriffen. Im Haus waren Menschen, die gerettet werden mussten. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute bauten eine Löschwasserversorgung auf, schickten Atemschutztrupps zur Personenrettung und bauten eine Wasser-Riegelstellung zu Nachbargebäuden auf. Während der gesamten Übung waren mehrere Atemschutztrupps im Gebäude im Einsatz.

Platz für den Bau einer Holzhackschnitzel-Anlage für Fernwärme

Das für die Übung genutzte Haus wurde in dieser Woche abgerissen, um Platz für den Bau einer Holzhackschnitzel-Anlage für Fernwärme zu schaffen. Die Stadtwerke Huntetal bauen dort auf ihrem Gelände einen Kessel, der über teils neue, teils schon vorhandene Leitungen öffentliche und private Gebäude im umliegenden Gebiet mit Wärme versorgen kann. Das Haus wird dazu durch eine kleine Halle für diesen mit Holzhackschnitzeln betrieben Kessel ersetzt. Die Wärmeproduktion dort soll 2024 beginnen. Versorgt werden dann nach jetzigem Stand Gebäude des Landkreises Diepholz – Kreishaus und Einrichtungen an der Wellestraße – sowie der Kreissparkasse. Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke erklärte im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung; „Zudem können noch etwa 100 Privathäuser in dem Gebiet Fernwärme bekommen.“ Die Kapazität des Holzhackschnitzelkessels sei entsprechend dimensioniert.

Laut Geschäftsführer Matthias Partetzke investieren die Stadtwerke Huntetal in die neue Fernwärmeanlage etwa drei Millionen Euro.