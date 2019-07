Feuerwehr Diepholz rückt zu mehreren Einsätzen aus

Mehrere Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Diepholz.

Diepholz - Zur Tierfrischmehlfabrik wurde die Ortsfeuerwehr Diepholz in der Nacht zu Montag gegen 1.25 Uhr gerufen. Dort hatte eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Wie die Feuerwehr berichtete, hatte ein freistehender Container aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Rauch zog teilweise in eine Halle und löste dort den Rauchmelder aus. Mitarbeiter der Firma waren beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte bereits bei den Löscharbeiten. Mit zwei C-Rohren wurde der Brand gelöscht. Um 2.40 Uhr war der Einsatz für 13 ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute beendet.

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr hatte die Ortsfeuerwehr Diepholz einen Einsatz am Barlager Weg. Dort war bei Abflämmarbeiten ein Baum in Brand geraten. Er war aber beim Eintreffen der Wehrleute bereits gelöscht.

Zu einem Flächenbrand im Aschener Moor (Bereich Lindloge) wurde am Montagnachmittag gegen 16 Uhr die Ortsfeuerwehr Aschen gerufen – später verstärkt durch ein Tanklöschfahrzeug aus Sankt Hülfe. Laut Stadtbrandmeister Frank Schötz brannte dort eine etwa fünf Quadratmeter große Fläche. Mittendrin fand die Feuerwehr eine Zigarettenkippe. ej

Rubriklistenbild: © dpa