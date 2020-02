„Menschenleben in Gefahr“ - Diepholzer Wehr rückt aus

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag zur Glockenheide in Diepholz aus.

Zu einem Einsatz sind mehrere Ortsfeuerwehren aus Diepholz am Donnerstagmorgen ausgerückt. Dank des schnellen Eingreifens ging die Situation glimpflich aus.

Diepholz - „Menschenleben in Gefahr“ hieß es am Donnerstagmorgen für die Feuerwehr in Diepholz: Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Glockenheide war gemeldet worden. Deswegen gab es gegen 7.30 Uhr „Stadtalarm“: Neben der Ortsfeuerwehr Diepholz wurden auch die ebenfalls ehrenamtlichen Wehren aus Aschen, Sankt Hülfe und Heede gerufen.

Doch vor Ort stellte sich die Situation zum Glück als nicht so dramatisch heraus, hätte sie aber werden können: In der Wohnung einer Frau lag eine Kunststoffplatte auf einem Herd. Die Bewohnerin war - anders als befürchtet - nicht vor Ort, sondern schon zur Arbeit. „Der Herd war ausgeschaltet, eine Platte war aber offenbar noch heiß gewesen“, so der Diepholzer Stadtbrandmeister Frank Schötz. Durch den schmelzenden Kunststoff war der Rauchmelder ausgelöst worden. Löschen musste die Feuerwehr nicht, wohl aber die Wohnung mit Spezialgerät belüften.

