Einen würdevollen Raum, in dem Angehörige auf Wunsch das Einfahren des Sarges mit dem Verstorbenen in die Einäscherungsanlage (im Bild ein leerer Beispielsarg) sehen können, bietet Olaf Kaesemeier in Diepholz.

In der Feuerbestattungsanlage in Diepholz sind nach Angaben des Betreibers seit November 2017 bereits 4.000 Menschen eingeäschert worden. Zurück bleibt dabei allerdings oft nicht nur Asche. Diesen Umstand hat der Betreiber genutzt, um eine Spende für den guten Zweck zu tätigen.

Diepholz - Immer mehr Angehörige wollen dabei sein, wenn der oder die Verstorbene im Sarg zur Einäscherung „an das Feuer übergeben“ wird. Sie wollen sehen, wie sich der Sarg in der auf mindestens 850 Grad Celsius erhitzten Luft in der Anlage sofort entzündet und sich dann die Tür zur Anlage für den weiteren Einäscherungsprozess wieder schließt. Sie wollen auf diese Weise Abschied nehmen. Diesen Trend sieht Olaf Kaesemeier.

Seit November 2017 betreibt er die Feuerbestattungsanlage in Diepholz an der Dieselstraße 18, um die es vor dem Bau viele Diskussionen gegeben hatte. Mehr als 4 000 Verstorbene sind seitdem nach seinen Angaben in der Anlage eingeäschert worden. „Mehr als wir kalkuliert hatten“, sagt der geprüfte Kremationstechniker und Geschäftsführer der Feuerbestattungen Diepholz GmbH: „Dabei hat es nicht einen einzigen Störfall gegeben.“

Beim Einäschern bleiben wertvolle Implantate über

Bei dem Einäscherungsprozess bleiben Implantate aus Metall, die die Verstorbenen im Körper tragen, erhalten. Sie sind meist aus Titan oder anderen Edelmetallen mit einem sehr hohen Schmelzpunkt. Diese Implantate veräußert Kaesemeier mit Genehmigung der Angehörigen an eine Fachfirma, die die Metallgegenstände recycelt. Daraus möchte er aber keinen Gewinn ziehen. Olaf Kaesemeier spendet das Geld, das er für die Implantate bekommt, vollständig.

Seit 2017 kamen 15.000 Euro zusammen. Diese Summe überreichte er am Samstag aufgeteilt als Spenden an gemeinnützige Organisationen aus dem Gebiet, in der das Diepholzer Krematorium mit Bestattern zusammenarbeitet. Über Spenden freuten sich Vertreter der Diepholzer Behinderteneinrichtung „Haus am Wasser“ (Lebenshilfe Grafschaft Diepholz), des ambulanten Hospizdienstes „Dasein“ Barnstorf/Diepholz, des ambulanten Hospizdienstes Sulingen und der Jugendfeuerwehr Wildeshausen. Auch die Tafel in Syke wird noch mit einer Spende bedacht.

+ Über insgesamt 15 000 Euro als Spenden des Erlöses aus dem Verkauf von Implantaten durch die Feuerbestattungen Diepholz freuten sich Vertreter gemeinnütziger Organisationen. Links: Geschäftsführer Olaf Kaesemeier. © Eberhard Jansen

Der Einzugsbereich der Feuerbestattungen Diepholz ist noch größer: Auch aus Bremen, Oldenburg und Osnabrück werden laut Kaesemeier Verstorbene nach Diepholz gebracht. Vorteil für Bestatter und Angehörige ist, dass das Krematorium der Familie Kaesemeier nur kurze Vorlaufzeiten hat.

Wegen der guten Auslastung denkt der Geschäftsführer über die Anschaffung eines zweiten Ofens nach. Eine zweite Spezialtür hat er schon beim Bau der Anlage installieren lassen.

In dem Gebäude an der Dieselstraße gibt es neben technischen Einrichtungen, Büros und Bereichen für Bestatter einen 80 Personen fassenden Raum für Trauerfeiern sowie einen Raum für die Ausrichtung einer Kaffeetafel mit Platz für 44 Personen.

Nach der Trauerfeier kann der Sarg je nach Wunsch der Angehörigen zunächst im Raum stehen bleiben oder in den Nachbarraum gefahren werden, der würdevoll hergerichtet ist und den Zugang zur Einäscherungsanlage hat.

Feuerbestattungsanlage Diepholz: Nachfolge gesichert

Nach dem Ausscheiden seine Bruders Lars vor gut einem Jahr ist der 52-jährige Olaf Kaesemeier alleiniger Geschäftsführer der Feuerbestattungen Diepholz GmbH mit sechs Mitarbeitern.

Er freut sich, dass nicht nur seine Frau Ute im Team ist, sondern dass sein Unternehmen auch eine familiäre Zukunft in der nächsten Generation hat: Seine Tochter Franziska hat im Betrieb eine Ausbildung „Kauffrau im Büromanagement“ absolviert, sein Sohn Marcel ist gerade Auszubildender „Kaufmann für Büromanagement“.

Die Fachlehrgänge zum Kremationstechniker wollen beide noch belegen und später in die Fußstapfen ihres Vaters treten, der sich mit der Feuerbestattungen Diepholz nach einem Reifenhandel in eine neue Selbstständigkeit gewagt hatte. Und das offenbar erfolgreich.

Führungen durch die Feuerbestattungsanlage

Öffentliche Führungen durch die Feuerbestattungsanlage Diepholz an der Dieselstraße 18 sind an jedem ersten Montag im Monat um 15 Uhr. Bei größeren Gruppen wird um Anmeldung und Terminvereinbarung unter Tel. 05441/9270700 gebeten.