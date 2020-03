„Feueramseln“ sagen Adieu

Beim letzten Treffen in der Gaststätte Laker-Wiele erinnerten sich die Feueramseln an manche Begebenheit der zurückliegenden Jahre. Fotos: Brauns-Bömermann

Diepholz - Von Simone Brauns-bömermann. „Wir haben uns ,Feueramseln‘ genannt, weil wir häufig sangen, erzählten und gesellig waren.“ Das erzählte Rita Telthörster beim letzten Treffen der Gruppe Frauen, die sich fünfzig Jahre lang einmal im Monat jeden ersten Dienstag getroffen hatten. Das sei eine lange Zeit. Nun lagen die Fotoalben im Clubzimmer der Gaststätte Laker-Wiele in Diepholz an der Steinstraße auf dem Tisch – zur Erinnerung.

Hier fand am 5. März 1970 das erste Treffen von elf Frauen damals statt, am Dienstagabend das letzte. Dazu waren 15 der sich über die Jahre wechselnden Gruppe gekommen: Zu Matjes mit Pellkartoffeln, vermeldete Telthörster.

Sie und Christel Müller (ehemalige Schriftführerin) ist eine der Gründungsmitglieder von damals und erinnerte sich: „Wir hatten immer viel Spaß zusammen. Und wir trafen uns hier, im Hotel Castendieck in Sankt Hülfe, beim Griechen „Korfu“ in Diepholz, Gaststätte Nüßmann in Düversbruch und Gasthaus Koop in Apwisch.“ Sie machten Ausflüge, fuhren im Sommer gemeinsam mit dem Rad durch die Region und bereiteten häufig den „Tag der offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr Diepholz vor. „Dann backten wir viele Kuchen und Torten für die Cafeteria. Den Tag beschlossen wir meist bei Musik und Tanz.“, erinnerten sich die Damen.

Im „Jahrhundertbuch“, das die Ortsfeuerwehr Diepholz 1992 zu ihrem 100-jährigen Bestehen herausgegeben hat, war den „Feueramseln“ ein eigenes Kapitel gewidmet. Darin hieß es: „Das wirken der ,Feueramseln‘ erstreckt sich keineswegs nur auf die gesellige Unternehmung bei ihren Zusammenkünften. Vielmehr treten sie im Interesse der Feuerwehr mit ihren hausfraulichen Fähigkeiten bei öffentlichen Veranstaltungen hervor und erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Gästen dieser Veranstaltungen. Besonders zu erwähnen ist hier die von ihnen unterhaltene Caféteria in den Gemeinschaftsräumen des Hauses der Feuerwehr, wo erstmals bei der Eröffnung des Hauses im April 1978 den Besuchern wohlschmeckender selbstgebackener Kuchen und ein extra guter Kaffee angeboten wurde.“ Dieser sofort erworbene gute Ruf, so der Chronist, habe sich in den folgenden Jahren bei vielen Gelegenheiten bestätigt.

„Aus der anfangs losen Verbindung ist eine Institution entstanden, die aus der Geschichte der Feuerwehr nicht mehr wegzudenken ist“, hieß es in der Chronik von 1992.

An manche Begebenheit erinnerten sich die „Amseln“ bei ihrem letzten Treffen: Besonders gut konnte Ursel Stickan dichten und Songtexte kreieren, so die Runde. Beim Bilder-Beschauen fiel auch ein, dass im Jahrhundertwinter von 1979, der Club der „Amseln“ vom Tanzunterricht von Frau Bledow durch den meterhohen Schnee nach Hause gestapft sei. „Wir haben den Tanzschritt für ,Yes Sir, I Can Boogie‘ der Gruppe Baccara gelernt“. Ausflüge prägten das Gruppenleben über die Jahre und es wurde dazu die Kasse geführt.

Das letzte Treffen fand mit einem weinenden Auge statt: Es haben sich aber überdauernde Freundschaften entwickelt über das halbe Jahrhundert, sodass sich die Damen, die sich „Amseln“ nennen und viele bereits den 80. Geburtstag feierten, sicher sind: Wir werden uns auch in Zukunft in Diepholz über den Weg laufen. Start- und Schlusspunkt feierte die „Amsel-Gruppe“ im Herzen von Diepholz.