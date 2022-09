Großmarkt: Mit nassen Grüßen von oben

Von: Sven Reckmann

Immer wieder ein Blickfang, vor allem in der Dunkelheit. Das Riesenrad wies den Besuchern des Großmarktes von Weitem den Weg. © Hefkaluk

Der 642. Diepholzer Großmarkt ist schon wieder Geschichte. Die Party in der Nacht zum Sonntag endet abrupt: Das Festzelt wird geräumt.

Diepholz – Das war’s auch schon wieder, Klappe zu, der 642. Diepholzer Großmarkt ist Geschichte. In einem Jahr, in dem Trockenheit das große Thema war in Deutschland, hatte der Großmarkt damit nichts zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, eine gehörige „Dusche“ von oben abzubekommen war dagegen hoch an diesem Wochenende. Die Natur nimmt es dankbar hin, der Großmarktfreund trocknet sich einmal mehr die durchnässte Jacke.

Ein paar Mal nass geworden ist in den vergangenen Tagen auch Marktmeister Jonas Bramlage bei seinem ersten Großmarkt im Amt.

Das Wetter sei natürlich die entscheidende Sache gewesen, meinte er. Am Sonntag herrschte zwar nicht gerade „Geschiebe“ in den Marktgassen, aber viele ließen sich dennoch den traditionellen Sonntagsbummel über den Markt nicht entgehen. „Von der Besucherzahl sieht das doch gar nicht so schlecht aus“, wagte Bramlage schon einmal ein kleines Fazit.

Gut beschirmt im großen Zelt war am Samstagnachmittag zunächst der Seniorennachmittag über die Bühne gegangen, den der städtische Senioren- und Behindertenbeirat organisiert hatte. „Die Gemeinschaft und die Gesellschaft leben wollen – das ist das, was in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist“, sagte Bürgermeister Florian Marré in einem kurzen Grußwort. „Die Stadt Diepholz ist eine Stadt für alle Generationen.“ Für die musikalische Begleitung des Nachmittags sorgte Discjockey Hermann Dittmer.

Dass sich auch das jüngere Party-Volk in den Zelten nicht zweimal bitten ließ, belegen unsere Bilderstrecken unter www.kreiszeitung.de aus der Nacht zum Sonntag.

Gottesdienst auf der Autoscooter-Platte. © Reckmann

Hier und da wurde Kritik an den Preisen geübt. Für eine Fahrt in den großen Karussells waren zwischen drei Euro im Autoscooter und sechs Eure im Riesenrad zu bezahlen. „Wie soll man das als Familie mit mehreren Kindern eigentlich stemmen?“, so die Frage. Andererseits leben auch Schausteller nicht im luftleeren Raum, brauchen Energie, Zutaten, Rohstoffe, zahlen Löhne. Und Tatsache auch: Die großen Fahrgeschäfte wie Break Dancer, Power-Express, Robotix und Autoscooter waren am Samstagabend rege und zu Teil sogar voll besetzt. Die Menschen lassen sich ganz offensichtlich ihren Großmarkt-Besuch einiges kosten.

Party-Nacht auf dem Diepholzer Großmarkt. © Hefkaluk

Der Wunsch nach einem friedlichen Markt wurde indes nicht überall gehört. Polizei und Sicherheitsdienst mussten in der Nacht zu Sonntag auf den Plan treten. Gegen 3.20 Uhr, so berichtet es die Polizei, wurde durch eine bislang unbekannte Person mutmaßlich mit Pfefferspray in einem Festzelt gesprüht. Das Zelt wurde daraufhin geräumt. Opfer und Zeugen vom Pfeffersprayeinsatz werden gebeten, sich auf der Polizeidienststelle in Diepholz unter der Telefonnummer 05441/9710 zu melden.

Am Sonntagmorgen waren die gelegentlichen Schauer des Vortags in Dauerregen übergegangen.

Auch der traditionelle Autoscooter-Gottesdienst fand am Sonntag unter „musikalischer Begleitung“ des prasselnden Regens statt. Die Teilnehmer, und das macht diesen Gottesdienst so besonders, nehmen auch in Autoscooter-Fahrzeugen Platz. Einer der Zuhörer der Predigt von Pastor Stephan Winter: Regionalbischof Friedrich Selter, der sich derzeit auf Visitation im Kirchenkreis Diepholz befindet.

So ein Fahrgeschäft wird auch „Scheibenwischer“ genannt – wie passend am Wochenende. © Reckmann

Am heutigen Montag wollen die Veranstalter Bilanz des Diepholzer Großmarktes ziehen – bei einer Pressekonferenz trockenen Fußes im Rathaus.

Beim Seniorennachmittag im großen Festzelt kamen etwa 80 Diepholzer zusammen. © Reckmann