Festnahme am Diepholzer Bahnhof

Polizei schnappt in Senioren-Betrüge r

+ Die Polizei hat am Abend in der Nähe des Diepholzer Bahnhofs einen Mann festgenommen, der an einem größeren Betrug eines Senioren beteiligt gewesen war. - Symbolbild

Diepholz - Die Polizei hat am Freitagabend am Diepholzer Bahnhof einen Mann festgenommen, der offenbar an einem größeren Betrug eines Diepholzer Senioren beteiligt gewesen war.

Beamte eines Mobilen Einsatzkommandos aus Osnabrück stoppten gegen 18.30 Uhr am Kreisel das Auto des nach ersten Informationen etwa 30-Jährigen.

Wie die Polizei am Abend auf Anfrage unserer Zeitung berichtete, hatte der Täter eine größere Geldsumme von einem älteren Diepholzer entgegengenommen und den Mann darum betrogen.

Ein Mittäter hatte den Senioren am Donnerstag angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Der Anrufer tischte dem Opfer die Geschichte auf, dass Mitarbeiter der Bank, bei dem der Diepholzer Kunde ist, in illegale Geschäfte verwickelt sei. Deshalb müsse der Mann eine größere Geldsumme vom Konto abheben und diese an einen „Polizeibeamten“ übergeben, der das Geld dann sicher verwahre.

Am Donnerstag übergab der gutgläubige Diepholzer bereits einen „höheren Geldbetrag“, so die Polizei. Danach kam dem Mann die Sache aber merkwürdig vor und er ging am Abend zur Polizei, zumal er für Freitag mit dem Täter eine weitere Geldübergabe vereinbart hatte.

Die Polizei observierte den Diepholzer und mehrere in Frage kommende Übergabestellen aufwändig und konnte schließlich die Geldübergabe beobachten. Als der Täter danach in sein Auto stieg und er losfuhr, verfolgte ihn das Einsatzkommando und es erfolgte am Bahnhof der Zugriff.

Der Mann kam in Gewahrsam. Seinen Wohnsitz gab die Polizei mit „im Landkreis Diepholz“ an. Der festgenommene Täter soll Mitglied einer Bande sein. - ej