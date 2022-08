Der Appletree-Campingplatz: Die größte und beste aller Bühnen

Wer sich eben noch nicht kannte, feiert im nächsten Moment schon gemeinsam eine Party unterm Pavillon. © Sander

Auf dem Campingplatz tobte während des Appletree Garden Festival in Diepholz das pralle Party-Leben. Die Zeltstadt wurde zur fünften und größten, besten Bühne.

Diepholz – Vier Bühnen hatte das in der Nacht zu Sonntag zu Ende gegangene Appletree Garden Festival zu bieten – jedenfalls wenn man nur die für die Bands und Künstler zählt. Dabei ist die fünfte und größte Bühne eigentlich die, die als solche nirgendwo gelistet wird: der Campingplatz. Was dort, abseits des Programms, los ist, macht einen Großteil des Reizes eines Festivals aus. Auch in Diepholz. Denn irgendwas passiert immer. Irgendwo ist immer Party. Irgenwer zettelt immer ein neues (Trink)Spiel an. Und wenn einem dann beim kurzen Sturm am Donnerstag fast der Pavillon wegfliegt, hat man hinterher umso mehr zu erzählen.

Trinkspiele auf dem Campingplatz – immer wieder ein Hit auf Festivals. © hefkaluk

Wie bei Kendrick Schafmeyer aus Wetschen. Er hat auf dem Appletree seinen 18. Geburtstag gefeiert – und das im halbkaputten Pavillon. „Der hält nur noch durch Liebe und Panzertape“, sagt das Geburtstagskind, das um Mitternacht von Freunden und Leuten von nebenan ein Geburtstagsständchen bekommen hat.

Mit Liebe und Panzertape repariert Kendrick Schafmeyer den Sturmschaden am Pavillon. © landgraf

Ohne Geburtstag, aber trotzdem mit Mega-Laune sind auch Laure Klar und Annika Schwaar aus Mainz durch die Appletree-Tage gegangen. Gut, auch ihr Pavillon war früh etwas windschief, aber egal. Appletree ist super, sagen die beiden, die nächstes Jahr unbedingt wiederkommen wollen. Nur eins stört: Weil die Toiletten entweder voll oder defekt waren, habe sich der eine oder andere auch mal in den Büschen erleichtert. „Dann stinkt‘s“, klagen die beiden jungen Frauen.

Neu in der Appletree-Fangemeinde: Laure und Annika aus Mainz. © landgraf

Der Trip ins Diepholzer Freiband gehört für Kaddi aus Osnabrück zum Appletree wie die Musik und die Show. Sie ist Stammgast in Diepholz, kommt seit sieben Jahren zu dem Festival. „Entspannt und lässig“ findet sie‘s. Besonders im Freibad, wo man auch mal mit Bierdose am Beckenrand sitzen darf: „Das ist cool, da kommt Pool-Feeling auf“, sagt sie.

Campingplatz-Stillleben: Ein abgewracktes Planschbecken als Kühlschrank, ein Tannenbaum, eine Klopapierrolle. © Hefkaluk

Bis Sonntag, 12 Uhr, muss die große Bühne – pardon: der Campingplatz – dann wieder geräumt werden. Ende der Party, Sachen packen und tschüss! Bis nächstes Jahr! Hannah Landgraf und Carsten Sander

