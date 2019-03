Ein Fest für Smilla

Diepholz - Von Jannick Ripking. Wenn Smilla Hirtler aus Diepholz auf ihre Behinderung angesprochen wird, antwortet sie: „Ja, ich habe eine Behinderung, aber ich bin nicht bescheuert!“ Smilla kam mit Trisomie 21, auch als Down-Syndrom bekannt, auf die Welt. Nichtsdestotrotz ist sie ein glückliches und fröhliches Mädchen. Am Welt-Down-Syndrom-Tag (22. März) nutzten sie und ihre Mutter Sabine die Gelegenheit, um „Danke“ zu sagen.

Sowohl die Diepholzer Lebenshilfe-Kita „am Müntepark“ als auch deren Mitarbeiterin Ellen Schuller erhielten eine Auszeichnung vom Deutschen Down-Syndrom Infocenter für ihr besonderes Engagement zur Unterstützung von Menschen mit Trisomie 21.

Die Kindertagesstätte wurde von der Familie Hirtler für die Auszeichnung vorgeschlagen, weil sie Smilla die Möglichkeit geboten hatte, im Januar hier ein Praktikum zu absolvieren. Ellen Schuller begleitete sie in dieser Zeit als Praktikumsbetreuerin und war dabei stets „wertschätzend und freundlich“.

Smilla Hirtler ist mittlerweile in den Teenagerjahren angekommen und besucht die Klasse M2 der Paul-Moor-Schule. Ihr Traumberuf ist Erzieherin. Umso mehr freute sie sich damals darüber, dass sie ihr Praktikum in einer Kita erleben konnte.

Ihre Aufgaben in dieser Zeit waren vielschichtig: Die 14-Jährige spielte mit den Kindern und half ihnen beim Anziehen oder Zähneputzen. Sie bereitete auch das Mittagessen vor und half an allen Ecken und Enden. Mutter Sabine Hirtler berichtete von einem immer „anstrengenden, aber erfüllten Tag“, den ihre Tochter in der Kita hatte. Besonders wichtig sei aber gewesen, dass sich das Mädchen in der Welt der Erwachsenen aufgenommen gefühlt habe.

Der diesjährige Welt-Down-Syndrom-Tag stand unter dem Motto „Lasst niemanden zurück!“ und Smilla wurde nicht zurückgelassen. Sowohl die Kita am Müntepark als auch Ellen Schuller seien tolle Beispiele dafür, wie der Umgang mit behinderten Menschen funktionieren könne, so Sabine Hirtler.

Um die Auszeichnung gebührend feiern zu können, organisierte das Team rund um die Kita kurzerhand ein kleines Fest für Smilla und die Auszuzeichnenden. Eine Hüpfburg wurde aufgebaut, es wurde gesungen, gespielt und gelacht. Auch Smillas gesamte Klasse kam zum Fest.

Freudestrahlend überreichte die Teenagerin zum Höhepunkt die Urkunden an ihre damalige Betreuerin Ellen Schuller und an Kita-Leiterin Heike Wesselman, die die zweite Urkunde stellvertretend für die gesamte Kindertagesstätte „am Müntepark“ (die derzeit nach dem Brand bekanntlich provisorisch an der Steinfelder Straße ist) entgegennahm.

Smilla und ihrer Familie ist außerdem wichtig, dass die Leute erkennen, dass „Menschen mit erhöhtem Förderbedarf durchaus in der Lage sind, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ Hierfür sei das wichtigste Gut die Akzeptanz. Damit fange alles an.

Auch Smilla sagt: „Wir möchten Bildung erfahren.“ Die Teenagerin hat das große Glück, dass sie diese Akzeptanz und gesellschaftliche Unterstützung auch in ihrer Freizeit erfährt.

Sie geht seit sieben Jahren zum Tanzunterricht in der Tanzschule Hoppenburg, wo sie unter anderem auch seit zwei Jahren Hip Hop tanzt.

Beim Mädchencafé im Diepholzer Agenda-Haus am Rathausmarkt ist ihr Gesicht auch kein unbekanntes mehr. Dorthin geht sie regelmäßig, um mit anderen Mädchen zu klönen, zu kochen und Musik zu hören.

Und in diesem Jahr steht für Smilla das nächste große Highlight vor der Tür: Seit zwei Jahren geht sie zum Konfirmandenunterricht und ist nun auf der Zielgeraden. Im Mai wird sie getauft und konfirmiert. Dann wird sie ganz offiziell in die christliche Gemeinschaft aufgenommen.