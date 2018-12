Diepholzer Polizei zieht trotz vieler Einsätze eine positive Bilanz

Landkreis Diepholz - Weihnachten soll ein Fest sein, an dem die Menschen zur Ruhe kommen und einander die Hände reichen. Klappen tut das nicht immer und so waren die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Diepholz an den vergangenen Tagen gleich mehrfach gefragt. Ihr Fazit fällt aber positiv aus.

Am 23. Dezember, Vierter Advent, sind zwei Männer in der Stüvenstraße in Diepholz aneinandergeraten, beginnt die Pressemitteilung. Ein 22 Jahre alter Mann hat im Laufe eines eskalierenden Streites mit einer Stange auf einen 39-Jährigen eingeschlagen. Dieser konnte aus der Wohnung ins Freie flüchten, wo ihm Passanten zur Hilfe eilten. Polizisten stoppen den 22-Jährigen und brachten ihn auf die Wache. Der 39--Jährige ist mit Verletzungen an Armen und Beinen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ursachen für den Streit waren auch am Donnerstag noch nicht geklärt.

Körperverletzungen waren auch an Heiligabend und den Weihnachtstagen vielfach Grund für die Polizisten zum Einsatz auszurücken. In den meisten Fällen seien Streitigkeiten innerhalb der Familie und unter Alkoholeinfluss der Auslöser gewesen, heißt es weiter. So sei es dazu gekommen, dass mehrere Personen eines Hauses verwiesen wurden oder den Tag in der Ausnüchterungszelle verlebten. Zwei Polizisten sind bei entsprechenden Einsätzen verletzt worden, andere mussten erhebliche Beleidigungen ertragen.

Neben familieninternen Angelegenheiten habe die Polizei auch in Gaststätten und bei Nachbarschaftsstreitigkeiten schlichten müssen.

Dass Alkohol nicht nur den zwischenmenschlichen Beziehungen schadet, sondern auch das eigene Leben für längere Zeit negativ beeinflussen kann, mussten fünf Bürgerinnen und Bürger lernen: ein 23-Jähriger aus Bruchhausen-Vilsen, ein 31-jähriger Sulinger, eine 73-Jährige, die in Drentwede unterwegs war sowie ein 31 Jahre und ein 33 Jahre alter Mann in Diepholz verloren ihren Führerschein auf Grund von Trunkenheit am Steuer. Ein Verfahren wird sie noch länger an die Weihnachtsfeiertage erinnern.

