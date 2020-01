Feierlicher Appell vor dem Rathaus

Diepholz – Die Bundeswehr präsentiert sich in Diepholz wieder öffentlich auf dem Rathausmarkt: Am Mittwoch, 19. Februar, findet dort ein Feierlicher Appell statt. Anlass ist die Verlegung des Stabes des II. Bataillons im Objektschutzregiment der Luftwaffe.

Zum 1. April wird der Stab vom Fliegerhorst Diepholz nach Schortens verlegt. Im Rahmen des öffentlichen Appells werden auch Soldaten des Objektschutzregiments in den Einsatz „Counter Daesh“ nach Jordanien sowie nach Mali (Einsatz „Minusma“) verabschiedet.

Organisiert wird der Appell von Soldaten des auf dem Fliegerhorst beheimateten Verbandes und ihrer Heimatstadt Diepholz, teilte die Bundeswehr mit. Der Beginn ist um 17.30 Uhr.

Schirmherr Bürgermeister Florian Marré und der Durchführende, Oberstleutnant Jürgen Hartmann, Kommandeur des II. Bataillon des Objektschutzregiments, trafen sich zur Vorbereitung im Rathaus der Stadt Diepholz zu einem Ortstermin und auf dem Fliegerhorst zu einem Arbeitsgespräch. „Wir freuen uns gemeinsam, gerade auch mit den Bürgern der Stadt Diepholz, diese Veranstaltung am 19. Februar auf dem Rathausmarkt durchzuführen“, sind sich der Bürgermeister Marré und Oberstleutnant Hartmann laut der Pressemitteilung einig. Diese Veranstaltung zeige einmal wieder die gelebte Patenschaft zwischen der Stadt Diepholz mit den Soldaten und Zivilangestellten des Fliegerhorsts Diepholz.

Die Soldaten des II. Bataillon Objektschutzregiment der Luftwaffe werden auf dem Rathausmarkt der Stadt Diepholz antreten. Musikalisch umrahmt wird der Feierliche Appell durch das Luftwaffenmusikkorps aus Münster. Alle Bürger sowie aktive und ehemalige Soldaten sind zu der Veranstaltung eingeladen. Von der Verlegung des Stabes nach Schortens sind 20 Soldaten betroffen. Die 6. Staffel ist weiterhin in Diepholz stationiert.

Aufgaben der Objektschützer

Seit 2006 sind die Objektschützer der Luftwaffe in Diepholz auf dem Fliegerhorst stationiert – am Anfang noch unter dem Namen III./Objektschutz-Regiment der Luftwaffe (ObjSRgtLw). 2014 erfolgte die Umbenennung in II./Bataillon. Unterstellt sind diesem Bataillon die 5., 6. und 7. Staffel des Objektschutzregiments der Luftwaffe. Die 5. und 7. Staffel haben in Schortens ihre militärische Heimat. Die 6. Staffel ist - und bleibt vorerst - in Diepholz stationiert. Das II./ObjSRgtLw stellt Kräfte zum Aufbau, Betrieb und passiven Schutz eines Einsatzflugplatzes im Rahmen von Einsätzen der Luftwaffe bereit. Der Auftrag im Einzelnen: Logistische Unterstützung aller Truppenteile auf einem Einsatzflugplatz, insbesondere eines fliegenden Verbandes bis zum vollständigen Aufwuchs von Einsatzlogistikkräften (5. Staffel). Schadensbeseitigung auf Flugbetriebsflächen und luftwaffenspezifische Maßnahmen zur Abwehr von Kampfmittelbedrohung durch Pionier- und Kampfmittelabwehrkräfte (6. Staffel) sowie abwehrender Brandschutz im Flugbetrieb und im Feldlager mit militärischen Brandschutzkräften der 7. Staffel. ej