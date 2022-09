FDP? „Dabei bist du eigentlich ganz nett“

+ © Reckmann, Sven Für die zünftige musikalische Begleitung des Frühschoppens sorgten die „Sülter Musikanten“ aus Petershagen. © Reckmann, Sven

FDP-Fraktionschef Christian Dürr ist Festredner beim Diepholzer Großmarkt-Frühschoppen und nimmt auf humorvolle Art Koalitionspartner aus Berlin ins Visier - ganz besonders Robert Habeck.

Diepholz – „Wir sind Diepholz“ – frei heraus schmetterten die Jungen und Mädchen der vierten Klasse der Grundschule Sankt Hülfe/Heede die Stadt-Hymne und setzten damit schon mal ein Ausrufezeichen an diesem Vormittag. Ein gelungener Auftakt zum Großmarkt-Frühschoppen vor etwa 350 geladenen Gästen im großen Festzelt. Für die Festrede stieg in diesem Jahr der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Cristian Dürr aus Ganderkesee in die „Bütt“.

Es war ein schmaler Grat zwischen der Leichtigkeit einer Bierzeltrede und der Last der weltpolitischen Themen, die derzeit überall zu spüren ist. „Zum ersten Mal in meiner politischen Zeit erlebe ich einen Krieg“, so Dürr. In dieser Zeit erleben wir wieder, wie wichtig die westliche Wertegemeinschaft und die USA sind. Gerade bei Letztgenannten können wir froh sein, dass dieser Präsident im Oval Office sitzt und nicht sein Vorgänger.“

+ Zahlreiche Gäste verfolgten beim Großmarkt-Frühschoppen die Festrede von Christian Dürr. © Reckmann

Dürr schnitt kurz das drittes Entlastungspaket an, das denjenigen helfen solle, „die es schwer im Leben haben.“ Wichtig seien auch die jüngsten Beschlüsse zur Entlastung bei der Einkommenssteuer.

Beim Blick über die Zuhörerreihen im Festzelt grüßte Dürr besonders die beiden ehemaligen Landtags-Vizepräsidenten aus Diepholz: „Meinen lieben Freund Hans-Werner Schwarz und meinen schwarzen Freund Karl-Heinz Klare.“

Der Redner schonte weder Parteifreunde noch den politischen Gegner – und auch nicht sich selbst. So berichtete er von einer Unterhaltung mit einer neuen Bekannten, einer jungen Mutter in der örtlichen Krippe: „Du, Christian, ich habe deinen Namen gestern mal bei google eingegeben. Du bist ja in der FDP.“ -„Ja.“ „Das ist interessant. Dabei bist du eigentlich ganz nett.“

Der Großmarkt sei ja nicht zum ersten Mal ausgefallen wusste Dürr: auch 1591, als das benachbarte Vechta von Spanien besetzt gewesen sei, „Karl-Heinz Klare erinnert sich noch.“

Aus dem Berliner Umfeld wusste Dürr zu berichten, dass Vizekanzler und Energieminister Robert Habeck ja auch als Buchautor bekannt sei. Im Klappentext zu dessen Vorlesegeschichten-Buch „Kleine Helden, große Abenteuer“ heißt es: „Emily erfährt aus erster Hand, wie aufregend ein nächtlicher Stromausfall sein kann.“ „Ups, da habe ich gedacht: vielleicht hat Robert Habeck doch einen Plan und das schon mal niedergeschrieben“, scherzte Dürr.

Auch das Thema „Bürokratie“ schnitt der FDP-Mann an. Nach der Geburt seines zweiten Kindes erhielt dieses umgehend ein Schreiben der Steuerbehörde, aus dem Dürr genüsslich zitierte. Darin wurde die Tochter („Sehr geehrte Frau Dürr“) angehalten, die neue Steuer-Identifikationsnummer fortan gut aufzubewahren. Das Mädchen war an diesem Tage gerade einmal sechs Tage alt...

„Alles dauert viel zu lange und alles kommt viel zu spät, manchmal hat man das Gefühl, dass Deutschland ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn ist“, so Dürr.

Frauenquote in den politischen Parteien sei wichtig aber nicht jede Quote realistisch: „Stellen Sie sich vor, der HSV müsste eine Quote für gute Spieler einführen, keine Chance“, sagte der bekennende Werderfan.

+ Mit einem Präsentkorb bedankte sich Florian Marré bei Christian Dürr, die bratfertige Gans folgt später. © Reckmann, Sven

Dürr schloss mit einem Appell mit Blick auf die Landtagswahl am 9. Oktober. „Gerade weil wir in schwierigen Zeiten leben, gerade, weil es Menschen in anderen Teilen Europas schwer haben, möchte ich Sie bitten, an der demokratischen Wahl teilzunehmen.“

„Herausfordernde Zeiten“, hatte sie zuvor auch Bürgermeister Florian Marré genannt. „Freude und Frohsinn fallen uns schwer“, sagte er mit Blick auf das Geschehen in der Ukraine und die Energiekrise.

Aber es gebe auch gute Gründe, den Markt zu feiern. „Gerade jetzt müssen stärkere Schultern die unterstützen, die schwächer sind. Dafür hilft es, wenn man sich kennt. Unsere Gemeinschaft lebt von Begegnung, und der Großmarkt ist dafür traditionell der richtige Ort.“

Er begrüßte zahlreiche Vertreter aus Bundes-, Landes- und Lokalpolitik, eine Delegation aus der polnischen Partnerstadt Starogard Gdanski, Ehrenamtliche in Rettungsdienst und Feuerwehr, Unternehmer, Ehrenratsmitglieder sowie die Schausteller: „Wir freuen uns, dass Ihr uns in Diepholz besucht.“

Wo in früheren Jahren dem Redner als Dank eine lebendige Diepholzer Gans in einem Käfig symbolisch überreicht wurde – die bratfertige Ausgabe wird kurz vor Weihnachten überbracht – gab es nun einen Präsentkorb mit Stoffgans-Exemplar. Also kein lebendes Tier. „Alles andere passt nicht mehr in diese Zeit,“ erklärte Marré die Entscheidung und erntete Applaus.

Mit dem Niedersachsenlied und nochmals dem „Diepholz-Lied“, diesmal aus allen Kehlen, schwenkten die Versammelten über zur Erbsensuppe.