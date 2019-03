IC-/EC-/ICE-Halt Diepholz soll bleiben: Wegfall hätte „fatale Folgen“

Diepholz - Von Sven Reckmann. Seit dem zurückliegenden Fahrplanwechsel bedient die Deutsche Bahn einige Fernverbindungen in Diepholz mit ICE. Den höheren Komfort, der damit verbunden ist, lässt sich die Bahn allerdings gut bezahlen, klagen Pendler. Die Rede ist von Preissteigerungen von bis zu 70 Prozent. In Diepholz wächst nun die Sorge, dass deshalb immer weniger Fahrgäste das Angebot ab Diepholz nutzen und dieses mittelfristig eingestellt wird.

Einstimmig hat sich der Diepholzer Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstagabend hinter eine entsprechende Resolution gestellt, die ein Umdenken bei der Bahn fordert.

Der Intercityhalt in Diepholz sei für viele Berufspendler aus Diepholz und der Umgebung (Diepholzer Land, Steinfeld, Vechta, Lohne, Damme) ein wichtiger Standortfaktor, heißt es darin. „Über 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben in der Region und profitieren von der überregionalen Bahnanbindung am DB-Bahnhof Diepholz.“

Die zum jüngsten Fahrplanwechsel vorgenommenen Änderungen bedeuteten nach Ablauf der Übergangsfrist am 30. April 2019 deutlich höhere Kosten, heißt es in der Resolution. Und weiter: „Die bisher von vielen Pendlern genutzten Verbundzeitkarten (beispielsweise VBN-Jahreskarte oder JobTicket) mit einem IC/EC-Aufpreis werden für ICE-Züge ab dem 1 April 2019 nicht mehr angeboten. Dies führt zu Preissteigerungen von über 70 Prozent.“ Aller Voraussicht nach werde die Folge sein, dass viele Nutzer der bisherigen IC-Züge den künftigen ICE aus wirtschaftlichen Gründen nicht nutzen werden, heißt es im Text. „Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass die Fahrgastzahlen in diesem Bereich deutlich sinken werden. Sollte die Deutsche Bahn aufgrund dieser Veränderungen ICE-Halte in Diepholz in Frage stellen und letztendlich einstellen, würde damit die in Diepholz für Berufspendler wichtigste Verbindung Köln/Dortmund nach Hamburg wegfallen. Dies hätte fatale Folgen für den Standort Diepholz und die gesamte Region.

Rat stellt Forderung an Deutsche Bahn

Der Rat der Stadt Diepholz fordert die Deutsche Bahn daher auf, die bisherige Regelung auf Dauer zu etablieren, so dass die Verbundzeitkarten mit einem IC/EC-Aufpreis dauerhaft zur Nutzung der ICE-Züge berechtigen. „Die bisher getroffenen Entscheidungen stellen ein Risiko für das Ziel der Bundes- und Landesregierung dar, den ÖPNV und insbesondere den Schienenverkehr zu stärken.“

„Wir wollen als Region und als Stadt ein starkes Zeichen setzen“, sagte Bürgermeister Florian Marré zu den Beweggründen für die Resolution.

Lesen Sie auch: Arbeiten am Diepholzer Bahnhof gehen weiter

Die Fraktionen stellten sich geschlossen hinter die Resolution, SPD-Fraktionssprecher Manfred Albers dankte dem Bürgermeister für die Initiative und stellte fest: „Diepholz liegt für einen Fernverkehrshalt wie gemalt“. Lars Mester (FDP) sagte, er könne den Unmut bei den Pendlern verstehen. Es werde immer die Stärkung des ländlichen Raums gefordert, mit den aktuellen Entwicklungen werde dies konterkariert.

Nachbarkommunen sicher Hilfe zu

Die Resolution wurde den Städten und (Samt-)Gemeinden Barnstorf, Rehden, Lemförde, Wagenfeld, Vechta, Damme, Lohne und Steinfeld mit der Bitte um einen Unterstützungsbeschluss der jeweiligen Gremien gegeben.

Die Nachbarkommunen haben laut Verwaltung ihre grundsätzliche Unterstützung zugesagt und es wurden bereits erste entsprechende Beschlüsse gefasst. So stellte sich bereits der Barnstorfer Samtgemeinderat einstimmig hinter die Resolution.