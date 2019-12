Gleichstellung im Landkreis Diepholz: In der Politik ist noch Luft nach oben

Alle drei Jahre veröffentlicht Christina Runge als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises den Gleichstellungsbericht – mit wiederkehrendem Ergebnis: Zwar sind in der Kreisverwaltung mehr Frauen als Männer beschäftigt, aber oft in Teilzeit und nicht in Führungspositionen.

Landkreis Diepholz – Die Zahl entspricht etwa den Einwohnern des Dorfes Brockum am Fuße des Stemweder Berges: 1 044 Mitarbeiter beschäftigt die Verwaltung des Landkreises Diepholz. Davon sind fast 65 Prozent (exakt 64,66) Frauen – was die Gleichstellungsbeauftragte Christina Runge eigentlich freuen sollte. Knapp 90 Prozent (88,91) von ihnen arbeiten in Teilzeit, können Familie und Beruf also miteinander vereinbaren.

Aber: „Ebenso ist zu sehen, dass sich die Beschäftigungsquote von Frauen nicht entsprechend in den Entscheidungsstrukturen widerspiegelt. Es ist eine Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen erkennbar“, heißt es in dem Bericht. Während Frauen in der mittleren Führungsebene, sprich der Teamleitung, fast noch gleichwertig vertreten seien, ergebe sich eine starke Unterrepräsentanz bei den höheren Führungsaufgaben wie etwa Fachdienstleitung oder deren Stellvertretung.

21 Fachdienste haben eine Frau an der Spitze

Von den 21 Fachdiensten der Kreisverwaltung haben demnach nur drei eine Frau an der Spitze, und insgesamt vier Frauen bekleiden Stellvertreter-Positionen. Mehr als die Hälfte der Teamleitungen (55,17 Prozent) sind mit Männern besetzt. Denn von den 87 dieser Stellen insgesamt haben Frauen nur 39.

177 Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind Beamte – und zwar mehr, sprich 98, Frauen als Männer (78). In Teilzeit arbeiten knapp 28 Prozent der Beamten – davon sind aber fast 94 Prozent Frauen.

Die Verwaltungsführung mit Landrat Cord Bockhop an der Spitze ist fest in männlicher Hand. Denn von den insgesamt vier Wahlbeamten – dazu gehören auch der Erste Kreisrat und zwei Kreisräte – ist nur einer weiblich: Kreisrätin Ulrike Tammen.

Landkreis Diepholz: Männer-Dominanz in der Politik

Im politischen Bereich setzt sich die Männer-Dominanz fort, belegt der Gleichstellungsbericht. Gleich drei Kreistagsfraktionen – Die FWG, die Linke und die AfD – haben keine Frauen in ihren Reihen.

Als stärkste Kraft verfügt die CDU über 21 Mandate, von denen vier mit Frauen besetzt sind. Bei der 17 Abgeordnete starken SPD-Fraktion sind es immerhin fünf. Unter den insgesamt fünf Mitgliedern der FDP-Fraktion ist eine Frau. Nur bei den Grünen sieht das Bild anders aus. Dort dominieren mit vier von sieben Mandaten die Frauen.

Wirtschaftsförderung unterstützt Frauenarbeitsplätze

Auch in den Fachgremien geben die Männer den Ton an. In den 17 Ausschüssen ist der jeweilige Vorsitz nur in drei Fällen in weiblicher Hand. Außerdem gibt es drei Stellvertreterinnen.

Unabhängig von der Politik hat es sich die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft zur Aufgabe gemacht, Frauen – insbesondere nach der Familienphase – den Weg in den Beruf zu bahnen. Grundsätzlich heißt es im Gleichstellungsbericht: „Die Unternehmen im Landkreis Diepholz haben die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen erweitert.“ Innerhalb von drei Jahren seien durch das kreiseigene Wirtschaftsförderungsprogramm 343 Frauenarbeitsplätze unterstützt worden.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen ist in den drei Jahren deutlich gestiegen. Hatten 2015 noch 30 508 Frauen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, so waren es 2018 bereits 32 771.