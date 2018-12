Famulatur-Förderung: Medizinstudenten enger an den Landkreis binden

Landkreis Diepholz - Die Möglichkeiten für Studierende der Humanmedizin verbessern – und sie enger an den Landkreis Diepholz binden: Das soll die Famulatur-Förderung bewirken. 6.000 Euro sollen dafür fließen – wenn der Kreistag am Montag zustimmt.

Die Famulatur von Medizinstudenten umfasst vier Monate, von denen zwei ganz praktisch in einem Krankenhaus oder einer stationären Rehabilitationseinrichtung geleistet werden müssen, außerdem ist ein Monat in einer Arztpraxis oder ambulanten Einrichtung sowie einer in einer Hausarztpraxis Pflicht.

Erfahrungsgemäß leisten Studierende diese Famulatur oft in der Nähe ihres Wohn- oder Studienortes. „Der Landkreis Diepholz liegt nicht in unmittelbarer Nähe einer medizinischen Fakultät. Die Kliniken und Praxen im Landkreis haben es somit vergleichsweise schwerer, Studierende für eine Famulatur beziehungsweise ein Praktikum zu gewinnen“, erläutert die Kreisverwaltung den Hintergrund – und gibt zu bedenken: „Durch die Praktika und Famulaturen entsteht oft ein sowohl für den Studierenden als auch den praktizierenden Mediziner wertvoller fachlicher Austausch. Hierdurch kann optimalerweise eine Bindung zwischen den Studierenden und den praktizierenden Ärzten aufgebaut werden.“ Das neue Förderprogramm soll Praktika und Famulaturen im Landkreis ermöglichen. Und: „Gleichzeitig soll das Bewusstsein für die Chancen einer späteren Niederlassung in der haus- oder fachärztlichen Versorgung im Landkreis Diepholz geschärft werden.“

