Paris – Diepholz – Oslo

+ © Reckmann Auf Zwischenstation im Garten in Diepholz mit ihren Gastgebern (von links): Celiá, Salomé, Joris, Mathis, Anais, Frank, Clémence und Ania. © Reckmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Reckmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Eine Familie aus Frankreich fährt mit Rad nach Norwegen und macht Station in der Kreisstadt.

Diepholz – Die Familie Kempin aus Diepholz hatte in diesen Tagen Besuch aus Frankreich: Ein Ehepaar mit vier Kindern schlug seine Zelte für zwei Nächte im Garten an der Pommernstraße auf. Soweit nichts Außergewöhnliches.

Aber die Sechs waren mit dem Fahrrad aus Zentralfrankreich nach Diepholz gekommen und die beiden jüngsten, Zwillinge, sind gerade einmal zweieinhalb Jahre alt. Ihr Ziel: Oslo.

„Das habe ich auch noch nicht erlebt“, kommentiert Frank Kempin, der Kurzzeit-Gastgeber für die sympathischen Radfahrer aus dem Nachbarland war. Der Kontakt war über das Internet zustandegekommen. Über Portale wie „camp my garden“ oder „warmshowers.org“ können Radfahrer mitunter auch spontan Übernachtungsplätze bei Privatleuten suchen – Cochsurfing für Zweiradfahrer. „Das haben wir auch schon gemacht“, berichtete Kempin, alles sei ganz unkompliziert. So war es für ihn auch eine Selbstverständlichkeit, der Familie eine Zusage zu geben.

Und plötzlich rückte ein ganzer Konvoi, mit vier schwer bepackten Fahrrädern, an der Pommernstraße an.

Die Verständigung ging über Englisch, Französisch, Hände und Füße... „Ich bin die Lokomotive“, sagte der 38-jährige Joris lachend.

Die Familie kommt aus Clermond-Ferrand In Zentralfrankreich und hatte bei ihrer Ankunft in Diepholz rund 1400 Kilometer „in den Beinen“. Mitte April waren sie gestartet. Die Route führte sie über Dijon nach Belgien, an der Maas entlang nach Venlo, dann über den Rhein und über Münster und Osnabrück nach Diepholz.

Warum gerade Oslo? Es sei eine Art Ausschlussverfahren, erklärt Familienvater Joris. Im Süden ist es zu heiß, den Alpenraum wollte sich die Familie wegen der Steigungen nicht antun, nun also die „Nordroute“. Dänemark habe zudem einen guten Ruf bei Radfahrern, das wollen sie nun mal austesten.

Unterschiedliche Länder und Kulturen kennenlernen, das steht immer im Hintergrund, und – ein wenig überraschend – die Kinder wollten mit einer Fähre fahren. Das dürfte zwischen Dänemark und Norwegen ja ganz gut möglich sein.

Die Beiden erzählen, dass sie bei ihrem Arbeitgeber die Möglichkeit hatten, Urlaubstage anzusparen, sodass die Tour möglich ist. Die Kinder machen zum Teil Online-Unterricht, bis die großen Ferien in Frankreich beginnen

30 bis 40 Kilometer legen die Sechs jeden Tag zurück. „Wir wissen nicht, wo wir die nächsten Tage sein werden.“ Fest steht nur: Anfang September müssen und wollen sie wieder zurück sein.

Die Zwischenstation Diepholz schien allen gut zu gefallen. Die französischen Gäste kauften ein und stellten ihre Kochkünste eindrucksvoll unter Beweis.

„Ich habe jedes Jahr etwa 20 bis 25 Anfragen für solche Übernachtungen, etwa die Hälfte realisieren sich davon“, erzählt Kempin. „Viele davon haben eine interessante Geschichte.“

So wie seine jüngsten Kurzzeitgäste aus Frankreich. „Das ist so eine coole Mannschaft“, meint er, „die möchte man gern wiedertreffen.“