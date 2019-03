Epidemien, Orkane, Flächenbrände: So läuft der Katastrophenschutz im Kreis Diepholz

Landkreis Diepholz - Von Luka Spahr. Herbst 2019: Ein schweres Unwetter trifft auf den Landkreis Diepholz und führt zu massiven Zerstörungen. Die Versorgung bricht zusammen. Sind Behörden und Einsatzkräfte darauf vorbereitet?

Mit solchen Szenarien beschäftigt sich Klaus Speckmann. Er ist als Fachdienstleiter für den Bereich Sicherheit und Ordnung beim Landkreis ein wichtiges Zahnrad im Getriebe des hiesigen Katastrophenschutzes.

Seien es Epidemien, Stromausfälle, Orkane, Überschwemmungen oder Flächenbrände. Täglich flackern solche Schreckenszenarien in Filmen über unsere Fernseher. Dass Katastrophen wie diese jedoch nicht nur reine Fiktion, sondern auch Gefahren sind, die reale Menschenleben kosten können, zeigt sich immer wieder auf der ganzen Welt. Doch was passiert, wenn sich eines der oben genannten Szenarien bei uns ereignet – im Landkreis Diepholz? Für viele sind solche Gefahren weit weg vom eigenen Alltag.

Moorbrände oder Orkanböen auch im Landkreis Diepholz möglich

Dass solche Katastrophen aber auch in unseren Gefilden lauern können, zeigt sich etwa bei Moorbränden, wie dem in Meppen, oder bei starken Orkanböen, die auch Norddeutschland immer wieder hart treffen. „Mit Unwetterlagen haben wir uns in letzter Zeit verstärkt beschäftigt“, so Speckmann. Dabei „ist das Zusammenwirken vieler erforderlich“.

Eine Einheit spielt eine Schlüsselrolle: „Die Feuerwehr ist dabei immanent wichtig.“ Von den Mitgliedern der insgesamt 115 Ortsfeuerwehren im Landkreis Diepholz, die in 15 Stadt- und Gemeindewehren organisiert sind, ist ein Teil auch in den drei Kreisfeuerwehr-Bereitschaften eingeteilt. Diese seien allgemein „ziemlich gut aufgestellt“, so Speckmann.

Wichtige Rolle im Landkreis Diepholz: Spezialeinheiten der Feuerwehr

Was er damit meint: besondere Schulungen und interne Spezialeinheiten wie Gefahrgutstaffeln zur Gefahrenabwehr und Messstaffeln zur Gefahrenerkennung. Die Kreisfeuerwehr wird allerdings bisher vorwiegend außerhalb des Landkreises eingesetzt. Beim besagtem Moorbrand etwa.

Im Landkreis selbst spielen vor allem die zwei Technischen Einsatzleitungen, die in Stuhr und Schwaförden stationiert sind, eine entscheidende Rolle. „Die Führungen sind in Großgefahrenlagen geschult“, so der Fachdienstleiter.

+ In den letzten Jahren haben wir da relativ viel Glück gehabt, so sagt Fachdienstleiter Klaus Speckmann. Regelmäßig finanziere der Landkreis für die je 30-köpfigen Mannschaften Schulungen und Weiterbildungen. Auch für Notfälle während der Notfälle oder wenn ein Einsatz zum Beispiel über zwölf Stunden dauert, ist die Technische Einsatzleitung vorbereitet: Alle Posten sind doppelt besetzt.

Behörden auch auf Katastrophen vorbereitet

Derzeit ist die Feuerwehr mit ihren Spezialeinheiten vor allem bei kleinen Gefahrenlagen im Einsatz. Etwa wenn ein voll besetzter Zug auf offener Strecke evakuiert werden muss oder wenn Unwetterschäden behoben werden müssen.

Falls jedoch einmal eine große Katastrophe über den Kreis hereinbricht, sind die Behörden und die Einsatzkräfte auch vorbereitet.

Dann komme im Kreishaus in Diepholz ein Krisenstab zusammen, erläutert Speckmann. Der bestehe aus rund 20 Personen, von denen rund 60 bis 70 Prozent aus der Verwaltung kämen und die übrigen von Feuerwehr, Polizei, THW und dem Deutschen Roten Kreuz. Je nach Katastrophenfall können auch externe Berater, etwa von der Bundeswehr oder den Versorgern hinzugezogen werden.

Diepholzer Krisenstab teilt sich in sechs Bereiche auf

Im Fall der Fälle teilen sie sich im Krisenstab in sechs Bereiche auf: Personal und Innerer Dienst, Lage, Einsatz, Versorgung, Presse- und Medienarbeit, sowie Informations- und Kommunikationswesen. Oberster Entscheider des Krisenstabs ist immer der Landrat. Aber: Detailfragen wie etwa Öffnungszeiten von Schulen und Kindergärten werden weiterhin auf kommunaler Ebene getroffen.

Kam dieser Katastrophenschutz-Stab denn schon einmal zusammen? „In den letzten Jahren haben wir da relativ viel Glück gehabt“, so Klaus Speckmann. Es habe lediglich Übungen gegeben, aber keine realen Einsätze. Dabei seien unter anderem auch neue Kommunikationsstrukturen getestet worden, die etwa mehrere Anrufe bei Polizei und Feuerwehr aufnehmen und kanalisieren können, so Speckmann. „Da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert.“

Landkreis hat klare Strukturen

Heute gebe es „klare Strukturen“, die „sehr gut durchdacht seien“, erklärt der Fachdienstleiter. In Gefahrenlagen würde die Feuerwehr strukturiert mit zahlreichen Akteuren zusammen arbeiten.

Dann kommen etwa die schweren Radlader des THW aus Bassum dazu oder die Hundestaffel aus Sulingen. Auch wenn Bedrohungen wie Epidemien oder Stromausfälle hier eher unwahrscheinlich sind: Gerade das vermehrte Auftreten von Unwetterlagen ist in Norddeutschland eine ernst zu nehmende Gefahr. Der Landkreis ist darauf vorbereitet.