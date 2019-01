Immer mehr Fahrschüler mogeln sich mit Hightech durch die Prüfung

Landkreis Diepholz - Von Luka Spahr. Sie sind so klein, dass man sie schnell übersieht. Einmal ins Ohr gesteckt, sind sie von außen praktisch nicht zu erkennen. Die Rede ist von winzigen Funk-Kopfhörern. Was vor einigen Jahren noch getrost als Spionagewerkzeug abgetan wurde, feiert gerade den Einzug ins normale Leben - als kleines Helferlein bei theoretischen Fahrschulprüfungen (wir berichteten).

Die kleinen Lautsprecher werden ins Ohr gesteckt und verbinden sich mit einem Sender, der am Körper getragen wird. Eine winzige Knopfloch-Kamera wird flach unter dem Hemd getragen. Dort befindet sich auch, oft unter einem Nierengurt eng am Körper getragen, ein ganzes Sendearsenal. Funkantennen senden das Signal an einen oft hunderte Meter entfernten Laptop. Dort sitzt ein fachkundiger Helfer und flüstert dem Prüfling die richtigen Antworten ins Ohr.

Medienberichten zufolge sind auf diese Art tausende Menschen in Deutschland illegal an ihren Führerschein gekommen. Auch prominente Fußballer sollen unter ihnen sein.

+ Unter einem Nierengurt ist oft die Funktechnik versteckt.

Wolfgang Bamberg ist Teamleiter für das Fahrerlaubniswesen beim Tüv Nord mit Sitz in Bremen - anders gesagt: Er ist Führerschein-Prüfer. Seit 2001 macht er in dieser Funktion auch im Landkreis Diepholz theoretische und praktische Fahrprüfungen. Das Problem der Täuschungsversuche habe auch bei seinen Prüfungen in den vergangenen Jahren stark zugenommen, bestätigt er. Besonders eine Personengruppe habe aus seiner Sicht die Quote nach oben schnellen lassen: Migranten. Mit der Flüchtlingswelle seien zahlreiche Menschen ohne deutsche Sprachkenntnisse ins Land gekommen, so Bamberg. Viele von ihnen hätten keinen in Deutschland gültigen Führerschein. Und obwohl die Prüfungen mittlerweile in zwölf verschiedenen Sprachen angeboten werden, vermutet er vor allem eine Sprachbarriere, die die Prüflinge zu Täuschungsversuchen wie diesen veranlasse. Das Equipment würden sie dann schnell im Internet finden. Je nach Qualitätsklasse bezahle man hier einen bis zu vierstelligen Betrag, so Bamberg.

Hier haben sich den Berichten zufolge mittlerweile professionelle Schleuser in Banden organisiert, die verzweifelte Fahrschüler gegen Geld durch die Prüfungen bringen. Von bundesweit über 1 600 Fällen, in denen professionelle Abhörtechnik eingesetzt wurde, spricht der Tüv Rheinland alleine für das Jahr 2016.

Statistiken wie diese gibt es im Landkreis Diepholz nicht. Nur so viel: Nicht nur die Zahl der Täuschungsversuche, auch die Zahl der Durchfaller ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen (wir berichteten). Im ersten Halbjahr 2018 lag die Quote hier bei rund 25 Prozent, so der Fachdienst Straßenverkehrswesen. Im Vierteljahr gebe es dabei grob drei bis vier Fälle, in denen einem schwereren Täuschungsversuch nachgegangen werde.

Doch woran liegt das? Warum steigen auch die Täuschungsversuche?

Abgesehen von den Sprachbarrieren hat Wolfgang Bamberg neben Faulheit beim Lernen noch andere Theorien. Nicht nur hätten viele verlernt zu lernen, sie könnten auch nicht mehr gut mit Stresssituationen wie einer Theorie- oder Praxisprüfung umgehen.

Liegt es vielleicht einfach daran, dass die Prüfungen zu schwer sind? Immerhin gibt es mittlerweile einen Pool von über 1 000 Fragen, aus denen 30 für die theoretische Prüfung ausgewählt werden. Bamberg gibt zu: „Da gehört ein bisschen was dazu.“ Aber die Verkehrsregeln seien in Deutschland auch komplexer geworden.

In Blöcken von etwa 13 Leuten lädt der 52-Jährige die Fahrschüler zur Prüfung auf das Tüv-Gelände ein. Alleine in Syke sind es fünf Gruppen pro Woche. Immer wieder decken er und seine Kollegen dort Täuschungsversuche auf. Behalfen sich die Schüler früher noch mit kleinen Schablonen oder Kritzeleien in der Hand, um die Prüfungen zu bestehen, werde heute nicht nur mit Hightech versucht, sich durchzumogeln. Auch die sogenannte „Stellvertreter-Prüfung“, bei der eine ähnlich aussehende Person zum Test geschickt werde, komme vor, so Bamberg.

Da viele Fahrschulen aber bereits vorab Fotos für den späteren Führerschein schicken würden, habe man dieses Problem mittlerweile gut im Griff. Auch wenn unterschiedliche Personen bei manchen Ethnien immer noch schwer auszumachen seien. Mittlerweile wisse man aber gut, wo man hingucken müsse, sagt Bamberg.

+ Fahrprüfer Wolfgang Bamberg

Den technischen Tricksereien begegnen die Prüfer heute ebenfalls mit Technik. Sogenannte Handyfinder spüren Funkwellen im Prüfungsraum auf. Verdächtig, wenn eigentlich alle Mobilfunkgeräte abgeschaltet sein müssen. Störsender zum Beispiel darf der Tüv aber nicht verwenden. Auch abschirmende Tapeten oder Sicherheitsschleusen wie etwa am Flughafen seien in Deutschland nicht erlaubt, so Bamberg.

Daher schauen er und seine Kollegen sich die Prüflinge vor allem sehr genau an. Bewegen sich die Augen beim Lesen der Fragen, oder starren sie nur wartend in den Raum? Sieht man etwas Auffälliges an Kleidung oder im Ohr? Das funktioniere gut, aber nicht immer, so Bamberg.

Am Ende sind die Möglichkeiten des Tüv beschränkt. Entdeckt dieser ein Abhör-Set, darf er es nicht abnehmen. Täuschungsversuche sind nicht strafbar und ziehen nur eine Sperrung oder eine MPU nach sich. Strengere Gesetze würde Wolfgang Bamberg sich hier schon wünschen. „Das würde mehr abschrecken.“ Dennoch ist für ihn klar: „Letztendlich sind es vorsätzliche Betrügereien.“