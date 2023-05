Fahrradfahrer: Note 4,0 für Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Die Diepholzer Ergebnisse des ADFC Fahrradklima-Tests 2022 überreichten Michael Labott und weitere Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs vor dem Rathaus an Bürgermeister Florian Marré (5. von rechts), Bauamtsleiter Sebastian Dornieden (3. von rechts) und Klimaschutzmanagerin Kathrin Münning (rechts). © Jansen

Die Situation für Fahrradfahrer in Diepholz ist nicht herausragend. Mit einer Gesamtnote von 4,0 liegt Diepholz bei den Städten bis 20. 000 Einwohner im Bundesdurchschnitt (3,9) und landete bundesweit auf Platz 256 von 474 Städten dieser Größe. Das ist ein Ergebnis des Fahrradklimatests 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC).

Diepholz – Die Teilnehmer des Fahrradklimatests 2022, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), alle zwei Jahre veranstatet, konnten zu 27 Fragen Bewertungen auf einer sechsstufigen Skala abgeben. In Diepholz mit etwa 18. 000 Einwohner machten 101 Fahrradfahrer mit. Das Ergebnis der ADFC-Aktion ist demnach nicht repräsentativ. „Trotzdem nehmen wir es ernst“, sagte Bürgermeister Florian Marré bei der Übergabe der Diepholzer Ergebnisses an ihn, an Bauamtsleiter Sebastian Dornieden und an die Städtische Klimaschutzmanagerin Kathrin Münning. Vertreter der ADFC-Ortsgruppe Diepholz waren dazu ins Rathaus gekommen.

Mit 101 eingereichten Fragebögen hat sich die Zahl der Teilnehmer gegenüber der letzten Umfrage erhöht. Im Jahr 2020 waren es 81 gewesen. Im Vergleich zum damaligen Fahrradklima-Test haben sich die Ergebnisse für Diepholz kaum verändert. „Gemessen an einer Gesamtnote von vier ist aber noch viel Luft nach oben und da hat sich Diepholz aus Sicht der Alltagsradelnden leider auch nicht verbessert“, so Heiner Rusche vom ADFC.

Falschparker auf Radwegen

Positiv bewerteten die Teilnehmer die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, zügiges Radfahren und geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung – jeweils mit gut. Negativ wird insbesondere die Falschparkerkontrolle auf Radwegen und die Breite der (Rad)wege gesehen. In beiden Fragen ist Diepholz mit der Note 4,7 knapp an einem mangelhaft vorbeigekommen. Der ADFC nannte Beispiele: „Gleich drei dieser Punkte kann man täglich in der Langen Straße beobachten. Positiv als Einbahnstraße in die Gegenrichtung geöffnet, wird der viel zu schmale Radweg regelmäßig zugeparkt. Die schlechteste Bewertung gab es beim Thema öffentlichen Fahrräder/Fahrradverleih mit einer Fünf, also mangelhaft. Das dürfte sich aber beim nächsten Fahrradklima-Test 2024 verbessern, wenn das von der Stadt Diepholz geplante Mobilitätszentrum im früheren Hotel Steuding am Bahnhof an den Start geht und es dort nach jetzigen Plänen eine Fahrradverleih-Station geben wird.

Werbung für das Radfahren

Eine Verbesserung sehen die Radfahrer laut Klimatest in Diepholz bei der Werbung für das Radfahren. Der ADFC: „Hier zahlt sich sicherlich das Engagement der Stadt aus, zum Beispiel als Veranstalter des Stadtradelns. Zudem hat sich die ADFC Ortsgruppe Diepholz in den letzten Jahren komplett neu aufgestellt und viele Fahrradaktionen angeboten.“ Deutlich verschlechtert hat sich Diepholz beim Thema Abstellanlagen.

„Bewertungen sind ernüchternd“ An der zehnten Auflage des alle zwei Jahre wiederkehrenden ADFC Fahrradklima-Tests haben bundesweit rund 245 000 Radfahrer teilgenommen. Knapp zwei Drittel gaben an, das Fahrrad täglich zu nutzen; mehr als 90 Prozent verfügen ganz oder teilweise über ein Auto, kennen ihre Orte also aus beiden Perspektiven. „Die Bewertungen der Teilnehmenden sind ernüchternd. Die Fahrradfreundlichkeit hat laut Test in Deutschland weiter leicht abgenommen und ist nur ausreichend“, so Heiner Rusche von der ADFC-Ortsgruppe Diepholz.

Sieger in Grenznähe zu Niederlanden

Bei der bundesweiten Auswertung des Fahrradklimatests fällt auf, dass fast alle Orte mit einer Note Gut in Grenznähe zu den Niederlanden liegen. Im Bildervortrag „Radverkehr in den Niederlanden – was wir von unseren Nachbarn lernen können“, den der ADFC vor Kurzem im Diepholzer Rathaus veranstaltet hat, gab es eine Erklärung hierfür: Die Niederlande sind geradezu ein Fahrradparadies. Das strahlt ins Grenzgebiet aus und motiviert dortige Städte und Gemeinden dazu, mehr für den Radverkehr zu tun. So kam Nordhorn an der niederländischen Grenze bereits zum zweiten Mal bundesweit auf Platz eins in der Wertung über 50.000 Einwohner.