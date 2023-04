+ © Jansen „Radfahrer absteigen“. Dieses Schild steht auf der neugestalteten Hindenburgstraße am Ende des Radwegs von der Bahnüberführung aus. © Jansen

Die Ortsgruppe Diepholz des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) kritisiert die Neugestaltung der Hindenburgstraße und andere Regelungen.

Diepholz – Ist Fahrradfahren in Diepholz nicht mehr erlaubt? „Radfahrer absteigen“ heißt es auf einem Schild, das derjenige lesen kann, der von der Bahnüberführung aus Richtung Wetschen auf die neu gestaltete Hindenburgstraße fährt. Die Ortsgruppe Diepholz des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) machte das Schild zum Thema eines Aprilscherzes auf Facebook. Der Hintergrund ist aber durchaus ernst.

Der ADFC hält die Verkehrsführung für Radfahrer auf der Hindenburgstraße auch nach der Neugestaltung, die im Bereich Bremer Eck noch in Arbeit ist, für nicht gelungen.

Gefahr von sogenannten Dooring-Unfällen

Der Kritikpunkt: Wer mit dem Rad aus Richtung Wetschen kommt, gelangt plötzlich zu Ende des Radweges und muss die Querungshilfe nutzen, um auf die gegenüberliegende Seite der Fahrbahn zu gelangen. Dort geht es dann auf einem „Schutzstreifen“ weiter. Rechts daneben dürfen im weiteren Verlauf ab der Einmündung Friedrichstraße abschnittsweise Autos parken. „Das birgt die große Gefahr sogenannter Dooring-Unfälle“, erklärt Michael Labott, Sprecher des ADFC in Diepholz. Bei dieser Art von Unfällen öffnen Autofahrer (oder der Insasse hinten links) die Tür des Fahrzeuges, ohne auf daran vorbeifahrende oder sich nähernde Fahrradfahrer zu achten. Für die Zweiradnutzer birgt das gleich Mehrere große Verletzungsgefahren: Sie können gegen die geöffnete Tür prallen oder sie weichen spontan nach links aus und werden von einem dort fahrenden Auto erfasst. Auch Autofahrer, die aus Grundstückseinfahrten kommen, achten nicht immer auf Radfahrer.

„Früher gab es dort an der Einmündung Rudolfstraße zur Querung der Fahrbahn eine Ampel“, blickt Michael Labott zurück. Die wurde bei der Neugestaltung der Hindenburgstraße abgeschafft und durch die Querungshilfe („Fußgängerinsel“) ersetzt. Das dort angebrachte Zusatzschild „Radfahrer absteigen“ gebe es in der Straßenverkehrsordnung gar nicht, erklärt der ADFC-Sprecher. Es sei nur ein Hinweis auf das richtige Verhalten, da man nur als Fußgänger die Fahrbahn an der Stelle überqueren dürfe.

Die Gefahr von „Dooring-Unfällen“ sieht Michael Labott auch auf der Hindenburgstraße in Höhe der Grundschule. Auf diesem Straßenabschnitt – wo noch Bauarbeiten laufen – ist eine Stelle eingeplant, an der Eltern ihre Kinder aus dem Auto aussteigen lassen können. Dadurch würden dort morgens viele vorbeifahrende Radfahrer, die zum Beispiel zu anderen Schulen unterwegs sind, durch „Dooring“ gefährdet werden.

ADFC kritisiert Straßenplanung

Der ADFC sieht die städtische Straßenplanung in Diepholz immer noch auf den Autoverkehr ausgerichtet. So gebe es in der Stadt kaum reine Radwege, die Fahrradfahrer nutzen müssen und allein nutzen dürfen. Meiste gelte die „Fahrradfahrer frei“-Regelung. Dort dürfen Radfahrer Gehwege mitbenutzen, müssen aber auf die Fußgänger Rücksicht nehmen. Sie dürfen laut Labott nur Schrittgeschwindigkeit fahren und und noch nicht einmal klingeln, um Fußgänegr zu bewegen, Platz zu machen. Das Fazit des ADFC-Sprechers zur diesen Regelungen und zur Neugestaltung der Hindenburgstraße: „Das fördert nicht den Fahrradverkehr.“