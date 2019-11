Mit dem Fahrrad bis nach Spanien

Felix Müller bringt 3 000 Kilometer zur Südspitze Europas hinter sich

+ Felix Müller mit seinem Fahrrad, auf dem er 3 000 Kilometer bis nach Spanien fuhr: eine erlebnisreiche Reise. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Rostock war nur der Anfang. In diese Stadt an der Ostsee war Felix Müller schon 2018 gefahren – mit dem Fahrrad! Seine zweite Radtour der abenteuerlichen Art führt ihn in diesem Jahr nach Tarifa an die spanische Südspitze des europäischen Festlandes. 3 000 Kilometer legte der 21-jährige Diepholzer dabei allein und auf dem Fahrrad zurück. Sechs Wochen lang – die kompletten Sommerferien – war er unterwegs. Von seiner Spanien-Tour mit Hitze und vielen Erlebnissen berichtete Felix Müller am Donnerstag im Grundkurs Spanisch am Beruflichen Gymnasium in Diepholz. Er selbst besucht dieses Gymnasium am Berufbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup in der Stufe 13.