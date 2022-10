Fahrrad-Demo mit 64 Teilnehmern

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Organisatorische Hinweise zur Demo gab Heiner Rusche beim Start der Fharrd-emo am Diepholzer Bahnhof. © Jansen, Eberhard

64 Fahrradfahrer nahmen laut Polizei am späten Mittwochnachmittag an einer Demo in Diepholz teil, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) zum zweiten Mal organisiert hatte.

Diepholz - Start der Demo war am Bahnhof – genauer am Fahrradständer, den die ADFC-Ortsgruppe im Zuge der Neugestaltung des Bereiches um das frühere Hotel Steuding vom Abriss bedroht sieht.

Dann ging es knapp acht Kilometer durch die Stadt. Ein Ziel der Demo-Tour war, so der Diepholzer ADFC-Sprecher Michael Labott, dass Fahrradfahrer bei Planungen der Stadt Diepholz mehr Beachtung finden. Organisatorische Hinweise zur Demo gab Heiner Rusche beim Start.