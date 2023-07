Acht Wohnungen statt Ladenlokal im Fachwerkhaus

Von: Eberhard Jansen

Die zusammenhängenden Fachwerkgebäude des früheren Raumausstatter-Geschäftes „Teppich Thomas“ an der Ledebourstraße in der Diepholzer Innenstadt werden abgerissen und neu aufgebaut. Dort entstehen acht Wohnungen. © Jansen

Das Fachwerk bleibt, aber aus dem 600 Quadratmeter großen Ladenlokal, das seit 2017 leer stand, werden acht Wohnungen: Die Familie Thomas („Teppich Thomas“) baut ihr Stammhaus an der Ledebourstraße in der Diepholzer Innenstadt vollständig um. Die Abbrucharbeiten haben jetzt begonnen.

Diepholz – „Die Balken des Fachwerkes werden nach dem Abriss saniert. Das aus den Jahren um 1860 stammende Gebäude wird dann mit diesen wieder aufgebaut, nur die nicht sanierungsfähigen Balken werden ersetzt“, erklärte Cord Thomas, Geschäftsführer der Thomas GmbH, am Montag gegenüber der Mediengruppe Kreiszeitung.

Die Giebelfront der beiden verbundenen Fachwerkgebäude an der Ledebourstraße bleibt somit nach Ende der Arbeiten erhalten. Das Gebäude sei „denkmalpflegerisch geschützt“, sagte Thomas, es stehe aber nicht unter Denkmalschutz. Auf den früheren Geschäftsflächen baut Thomas acht Wohnungen in einer Größe zwischen 60 und 85 Quadratmetern. „Die Arbeiten sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein“, so Cord Thomas.

Seit 2017 geschlossen

Im Oktober 2017 hatte der Familienbetrieb Thomas GmbH das Diepholzer Geschäft geschlossen. Dessen Anfang war vor fast 160 Jahren ein Malerbetrieb gewesen. In den 1970er Jahren entwickelte die Familie Thomas daraus ein Geschäft für hochwertige Bett-, Bad- und Tischwäsche sowie Dekorationen („textiles Interieur“) und weitete im Jahr 2000 den Teppichbereich auf das Obergeschoss aus.

Nach der Schließung konzentrierte Thomas seinen Geschäftsbetrieb auf die größeren Niederlassungen in Steinfeld und bei Möbel Nemann in Vechta. „Umsatzrückgang“, nannte Cord Thomas´ Schwester Anke Thomas, die heute das Geschäft in Vechta betreut, damals als Grund für die Schließung des Diepholzer Hauses.

Die Pläne, die Geschäftsräume an der Ledebourstraße (Ecke Rathausmarkt/Lappenberg) zu Wohnungen umzubauen, gab es schon länger. Aber man habe fast zwei Jahre gebraucht, um KfW-Zuschüsse zu bekommen. Es sei sehr aufwendig und langwierig gewesen, alle notwendigen Unterlagen zusammenzubekommen. Ein Problem war, dass das Haus nicht in einem reinen Wohngebiet liegt. Zuschüsse der KfW („Kreditanstalt für Wiederaufbau“) bekommt Thomas, weil das neue Wohngebäude energetisch nach dem modernsten Stand geplant ist.

Energetisch autark

Das Haus werde nach dem Umbau laut Cord Thomas energetisch autark sein: Strom für die Wohnungen und eine Wärmepumpe mit Erdwärmenutzung werde durch eine Photovoltaikanlage produziert. Voraussichtlich werde er das Modell wählen, dass der im Sommer zu viel produzierte Strom in der „Cloud“ eines Energieanbieters gespeichert und dann im Winter abgerufen werde. Über die Höhe der Investition in das alte Fachwerkgebäude und die Höhe des Zuschusses wollte Cord Thomas keine Angaben machen.