Etwa 180 Helfer machen Diepholzer Innenstadt bei Müllsammlung „gans schön sauber“

Diepholz – Was man nicht so alles findet, wenn man mit Müllsäcken bewaffnet durch Diepholz läuft und Unrat einsammelt. Das werden sich wohl viele der 180 Freiwilligen gedacht haben, die am Samstag an der Müllsammelaktion unter dem Motto „Diepholz – Gans schön sauber hier“ teilgenommen haben. Viele Funde waren Klassiker, aber auch richtige „Exoten“ waren dabei.

Das Sammelgebiet der Freiwilligen war die Innenstadt von Diepholz, aber auch an der Ossenbecker Straße und in einigen Jagdrevieren um Diepholz waren Sammler unterwegs, um Müll und Unrat zu beseitigen. Frank Förster war mit Familie und Freunden im Park zwischen Combi-Parkplatz und Rathaus unterwegs. „Es ist unglaublich, was hier für ein Dreck rumliegt“, erzählte Förster. In der Grünanlage hätten sie unzählige Schnapsflaschen und Zigarettenkippen gefunden. Bestürzt zeigte sich Förster über die Schutzhütte am Teich: „Die scheint auch immer wieder als Toilette zweckentfremdet zu werden.“

Die Jugendfeuerwehr Diepholz war mit insgesamt drei Gruppen im Einsatz. Ihr Revier war die Innenstadt mit Langer Straße, Lappenberg, Müntepark und Schlossstraße. Die Jugendlichen fanden viele Flaschen, aber auch eine Radkappe und wieder viele Zigarettenstummel. „Besonders an den Bäumen“, erklärte Mona Härtel. Sabine Gatzemeier ist besonders die Ecke um den Sendeturm am Lappenberg aufgefallen: „Die Ecke ist Wahnsinn, was da alles rumlag.“ Dort wurden insbesondere leere Getränkeverpackungen, aber auch geplatzte Wertstoffsäcke gefunden. „Wenn man überlegt, wie viele Mülleimer es in der Stadt gibt, wäre es nicht zu viel verlangt, da mal eine Handvoll Müll reinzuschmeißen“, ergänzte Gatzemeier.

+ Auch die Jugendfeuerwehr war fleißig (von links): Jasmin Klatte, Benjamin Marquardt und Mona Härtel geben ihre vollen Müllsäcke an der Sammelstelle ab.

Hinter dem Lidl wurde Hans-Jürgen Mümmler besonders fündig. Insgesamt vier Säcke mit Altglas sammelte er zusammen. „Altglas ist ein wichtiger Wertstoff. Das wäre zu schade, wenn das einfach im Müll verschwindet“, erklärte er. Die Truppe um Armin Haar, Heiner Heuer und Werner Engebrecht hatte einige ausgefallene Fundstücke dabei: ein Buch mit Geheimversteck und einen Kinderwagen. „Ohne den Kinderwagen hätten wir unseren Kram hier gar nicht herbekommen“, erzählte Haar an der Sammelstelle auf dem Bauhof.

Eine andere Gruppe fand sogar ein Surfbrett an der Lohne bei Eggers Brücke, und die Gruppe um Mark Kürble fand rollenweise Stacheldraht und sogar Büromöbel. Christian Brebeck und seine Tochter hatten Autoteile und volle Hundekotbeutel unter ihren „Fundstücken“. „Die Leute sammeln die Hundehaufen zwar mit den Tüten ein, schmeißen dann aber die vollen Beutel in die Büsche“, sagte Brebeck. Für ihn stand mit Blick auf den vielen Müll aber auch fest: „Ohne McDonald’s würde es diese Veranstaltung gar nicht geben.“ Besonders To-Go-Verpackungen waren den Sammlern aufgefallen. „Überall waren Kaffee-To-Go-Becher dabei“, erklärte Andreas Hehmann, der die Aktion seitens der Stadt organisiert hatte.

+ Wer da wohl mal etwas zu verbergen hatte? Armin Haar mit seinem besonderen Fund.

Beim gemeinsamen Abschluss mit Bratwurst und Getränken auf dem Bauhof dankte Bürgermeister Florian Marré den Sammlern für ihr Engagement: „Das war wieder eine tolle Veranstaltung, und die Beteiligung war super.“ Man habe zwar weniger Müll gesammelt als im Vorjahr, aber das mochte auch mit dem relativ kurzen Abstand zur letzten Sammlung zusammenhängen, erklärte Marré. Statt im Zweijahresrhythmus werde nun jährlich gesammelt. lb