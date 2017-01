Folker Hellmeyer: „Die Eurozone ist verdammt unterschätzt“

Diepholz - Von Simone Brauns-Bömermann. Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank war zum Vortrag „Welt-Europa-Brexit-Trump/Chance oder Risiko?“ als Mann, der nicht hinter dem Berg hält mit seiner Meinung angekündigt. Genauso ein Mensch stand vor dem prall gefüllten Saal in der Volkshochschule „Diepholzer Land“ am Donnerstagabend.

„Ich bin ein Hamburger Jung, Kapitän- und Lotsensohn und liebe die Hanse“. Sie bedeute für ihn „Handel ist Wandel ist Wohlstand“. Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) vertreten durch Gerhard Friedrichs am Abend in Kooperation mit der VHS konnte den streitbaren Referenten gewinnen, um die Welt im Trubel von Brexit und Trump ein wenig leichter zu verstehen.

„Ich halte meinen Vortrag interaktiv. Es wird ein Parforce-Ritt durch die Philosophie, Politik und Finanzmärkte“ so Hellmeyer, der eine glasklare Vorstellung der nahen Zukunft hatte. Die sieht er nämlich in der Zeit von Brexit und Trump mehr Richtung Osten, nach Russland und China und den dort zu beobachteten ökonomisch steilen Entwicklungen. Der Analyst setzt dabei klar auf die beizubehaltenden Werte von Kontinental-Europa und nach seiner Meinung deutlich unterschätzten wirtschaftlichen Macht. „Wer wird die Emanzipation der EU gegenüber den USA führen?“ ist nur eine seiner Fragen an die Zuhörer.

Das gedankliche des Analysten ist Aristoteles: „Wer Strukturen verändert, verändert Konjunkturverläufe und damit auch die Haushaltslagen“ gibt er zu bedenken und meint: Eine These, die noch nie widerlegt wurde und von vielen Ökonomen ignoriert wird … Angst vor Trumps-Wirren hat er keine, allerdings bliebe in der Person Trump ein Restrisiko.

„Das was wir jetzt in den USA haben, nennt man Disruption (Störung) in der Geopolitik“, alles wird auf den Prüfstand gestellt. Die sanfte Variante hieße Evolution, die meist verheerende Revolution, da bei solchem Umbruch die Kollateralschäden immens seien. Trotz Trump als „chaotischer Ausreißer“ sieht er den Willen zum Sprechen untereinander, zum Beispiel mit Russland. „Wenn man nicht redet, will man Eskalation“.

+ Chefanalyst Folker Hellmeyer der Bremer Landesbank setzt bei seinem Vortrag in Diepholz auf Interaktion. Immer wieder fragt er das Fachwissen seiner Zuhörer zu Weltpolitik, Weltwirtschaft, Chancen und Risiken ab. Sein Fazit: „Diepholz ist gut informiert“. © Brauns-Bömermann

In diesen Aussagen spiegelt sich wie pragmatisch positiv Hellmeyer eingestellt ist. Er will nicht, dass die politischen Risiken das Wachstum dämpfen und letztlich lähmen. Weiter um die Ecke denken müssen die Zuhörer, wenn er erläutert, dass in den USA gar nicht das Modell herrsche, was wir hier vermittelt bekämen. „In den USA und England stehen die Eliten im Mittelpunkt. In Mitteleuropa die Individuen“.

Wichtig sei den Frieden zu wahren, denn Friedensdividende sei Wachstumsdividende und das wiederum Wohlstandsdividende. „Wir befinden uns in einer äußerst dynamischen Auseinandersetzung auf der gesamten Welt“, sein Fazit, dass er immer noch als Chance begriff. Die Demokratien müssen sich in „schwerer See“ bewähren, denn wir haben keine „Gaußsche Normalverteilung“ derzeit, wo alle happy sind“. In Art der Pal-Fragen-Beantwortung mit drei Vorschlägen, zog er das Publikum in die von ihm analysierte Weltpolitik und Weltwirtschaft. Und er stellte fest: „Die Diepholzer sind gut informiert“.

Vor dem Brexit hatte er keine Angst, denn er käme nicht. Und selbst wenn er falsch läge, was er nicht glaube, könne es für Deutschland und die EU-Zone nur von Vorteil sein, wenn Produktionsstätten in die EU-Zone verlagert würden. Er kritisierte mit „Merkel-Raute“ hinterm Rednerpult die derzeitige Event- oder Situationspolitik in Deutschland und Europa. „Was glauben Sie, hat China einen Plan?“. Natürlich hätte China den.

Aber auch das kontinentale Europa sei gut aufgestellt: „Wir haben die Stabilität des Rechtswesens, unseren Humanismus und 60 Prozent der sogenannten „Hidden Champions“ und die Nord-Süd-Divergenz bereinigt“. Hellmeyer wies weiter auf die „Seidenstraße“ hin. Nicht vergangener Tage, sondern brandaktuell den Aufbau einer Infrastruktur von Moskau bis Südchina und Indien, die die Erschließung des bisher brachliegenden Humankapitals mit sich brächte.

Er sieht in der „westlichen“ Sanktionspolitik gegen Russland ein Risiko. „Diese Sanktionen richten sich letztlich gegen uns selbst“, seine These. Er schloss wieder mit einem Gelehrten: „Klage nicht über einen kleinen Schmerz, das Schicksal könnte ihn durch einen größeren heilen“ von Johann Peter Hebel.