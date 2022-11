Wechselrichter in Lagerhalle gerät in Brand: 500.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr löscht den in Brand geratenen Wechselrichter für PV-Anlagen ab. © Rolf Haß/Roh Pressefotografie

Ein Wechselrichter für PV-Anlagen in einer Lagerhalle für Elektroteile in Diepholz ist am Montag in Brand geraten. Die gesamte Stadtfeuerwehr war im Einsatz. Der Eigentümer der Halle schätzt den Schaden auf 500.000 Euro.

Eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach einer Lagerhalle für Elektroteile und Geräte an der Dieselstraße in Diepholz hat am Montagvormittag alle vier Stadtfeuerwehren mit circa 90 Einsatzkräften auf den Plan gerufen. Bei deren Eintreffen drang dichter Rauch aus dem gesamten Dachbereich des Gebäudes. Unter schwerem Atemschutz drangen Einsatzkräfte in die Halle ein und lokalisierten in einem Wechselrichter für PV-Anlagen einen Schmorbrand.

Der Wechselrichter wurde zunächst mit Wasser gekühlt, anschließend mit einem Gabelstapler aus der Halle transportiert und im Freien abgelöscht. Laut Polizei war vermutlich ein technischer Defekt ursächlich für den Brand. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung und die damit verbundene Rußentwicklung wurden Teile der Lagerhalle und auch die darin befindlichen elektrischen Teile und Geräte stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Eigentümer schätzt den Sachschaden laut Polizei auf circa 500.000 Euro.

Dichter Rauch stieg aus dem Dach der Lagerhalle auf. © Rolf Haß/Roh Pressefotografie